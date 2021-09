Beyond a Steel Sky: Cyberpunk-Thriller für Xbox Series X/S und PS5 angekündigt

Autor:, in / Beyond a Steel Sky

Der Cyberpunk-Thriller Beyond a Steel Sky wurde ebenfalls für Xbox Series X/S und PS5 angekündigt.

Revolution Software gibt bekannt, dass Beyond a Steel Sky am 30. November auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Die geplante Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Switch wurde bereits von Publisher Microids angekündigt.

Zur Veröffentlichung soll es auch eine limitierte „Beyond a Steel Book“-Edition geben, die das Spiel, ein Steelbook mit Comic-Grafiken von Dave Gibbons, einen digitalen Soundtrack und einen Stickerbogen enthält.