Beyond Galaxyland: Release-Termin verkündet

Beyond Galaxyland: Veröffentlichungstermin auf der Future Games Show angekündigt

United Label, CI Games‘ Heimat für hochambitionierte, liebevoll gestaltete Videospiele, hat während der Future Games Show auf der gamescom angekündigt, dass das 2,5D-Adventure-RPG Beyond Galaxyland am 24. September für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.

Beyond Galaxyland wurde von dem in Chicago ansässigen Spielentwickler und Musikproduzenten Sam ‚EnrightBeats‘ Enright entwickelt und ist inspiriert von klassischen Sci-Fi-Filmen der 1980er Jahre und kultigen rundenbasierten RPGs der 1990er Jahre.

Das Spiel spielt zwischen den Sternen und folgt Doug, einem Highschool-Schüler, der kurz vor der Zerstörung der Erde durch einen himmlischen Weltenzerstörer, der nur als „The End“ bekannt ist, nach Galaxyland entführt wird – eine scheinbar idyllische, zooähnliche Ansammlung von Planeten.

Doug begibt sich auf eine interplanetarische Suche, die ihn durch eine Ansammlung verschiedener Planeten und Biome führt – darunter neonbeleuchtete Städte, ein kybernetisches Kasino und eine Wüste, die in den toten Hüllen von Raumschiffen liegt – und er wird von einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Gefährten begleitet, die sich tapfer bemühen, die Wahrheit hinter Galaxyland herauszufinden und die Apokalypse der Erde irgendwie rückgängig zu machen.