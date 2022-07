Beyond Good & Evil 2: Aktive Entwicklung durch Ubisoft bestätigt

Ubisoft bestätigte gegenüber Investoren die aktive Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 in seiner 2022er-Pipeline für Spiele.

Eine lange Zeit war es still um die Entwicklung eines Nachfolgers zu Beyond Good & Evil und bislang zeigte Ubisoft Montpellier nur eine Tech-Demo zum Spiel.

Zwar suchte Ubisoft Barcelona, eines der Support-Studios, im Mai dieses Jahres noch nach einem Senior Gameplay Animator. Ob sich Beyond Good & Evil 2 aber überhaupt aktiv in der Entwicklung befindet, hat vielleicht so mancher langsam angezweifelt.

In einer Frage & Antwort-Runde mit Investoren wurde Ubisoft nach seiner Spiele-Pipeline für 2022 gefragt. In einer ausführlichen Antwort zählte das Unternehmen mehrere seiner Projekte auf. Darunter befand sich dann auch Beyond Good & Evil 2.

„Diese Informationen sind vertraulich, bis die Spiele offiziell der Spielergemeinschaft bekannt gegeben werden. Zu den Spielen, die bereits bekannt sind, gehören Avatar: Frontiers of Pandora, Skull & Bones, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Roller Champions, Star Wars, Beyond 3 Good & Evil 2, die Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time und Tom Clancy’s Splinter Cell…“

Für September kündigte Ubisoft bereits eine Präsentation an. Vielleicht erhalten Spieler dann neue Informationen zu Beyond Good & Evil 2.