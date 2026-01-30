Beyond Good & Evil 2: Creative Director: Arbeiten engagiert und fokussiert am Spiel

Image: Ubisoft

Creative Director Fawzi Mesmar versichert, dass die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 trotz Umstrukturierung bei Ubisoft weiterläuft.

Nach Jahren der Funkstille gibt es wieder ein Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2. Creative Director Fawzi Mesmar hat sich erstmals seit Ubisofts großem „Major Reset“ öffentlich geäußert – und bestätigt, dass das Projekt weiterhin aktiv entwickelt wird.

Ubisoft hatte vergangene Woche eine umfassende interne Neuordnung angekündigt. Künftig sollen die Studios in autonome „Creative Houses“ aufgeteilt werden.

Überraschend für viele: Beyond Good & Evil 2 gehört zu den Projekten, die in dieser neuen Struktur weitergeführt werden – obwohl Ubisoft gleichzeitig sechs Spiele gestrichen hat, darunter das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time.

Mesmar reagierte nun auf die Sorgen der Fans und stellte klar, dass sein Team von den Umstrukturierungen nicht betroffen sei. Auf LinkedIn schrieb er, dass er und sein Team „weiterhin engagiert und fokussiert daran arbeiten, ein bemerkenswertes Spiel für unsere Spieler zu liefern“.

Gleichzeitig zeigte er sich betroffen über die Streichungen, die andere Teams getroffen haben, und rief dazu auf, betroffene Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.

Trotz dieser positiven Signale bleibt die Situation rund um Beyond Good & Evil 2 außergewöhnlich: Das Spiel wurde erstmals 2008 angekündigt, erhielt 2017 ein großes Re‑Reveal – und verschwand danach wieder weitgehend aus der Öffentlichkeit.

Mit dem Weggang von Serien‑Schöpfer Michel Ancel im Jahr 2020 schien das Projekt zusätzlich ins Wanken zu geraten.

Mesmars Statement ist damit das deutlichste Zeichen seit Jahren, dass Ubisoft das ambitionierte Sci‑Fi‑Abenteuer nicht aufgegeben hat – auch wenn ein Release weiterhin in weiter Ferne liegt.

7 Kommentare Added

  1. faktencheck 154680 XP God-at-Arms Silber | 30.01.2026 - 18:11 Uhr

    Das glaube ich erst wenn das Spiel erschienen ist oder neues Ingame-Material veröffentlicht wird.

    0
  2. Davki90 8140 XP Beginner Level 4 | 30.01.2026 - 18:12 Uhr

    So sollten das Spiel einfach möglichst klein halten. The Outer Worlds 1, könnte da als Beispiel dienen.

    0
  3. de Maja 323395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 18:19 Uhr

    Glaube ich irgendwie nicht dran bzw das es auch noch gut wird.

    0
    • Katanameister 311960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 18:33 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ich frage mich, wie man für dieses Spiel jemals die Kosten wieder reinbringen soll geschweige denn Gewinn machen will, das kann doch nicht mehr real sein 💩.

      0
  4. Silvano 92 Juve 56300 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.01.2026 - 18:21 Uhr

    anscheinenend ist heute wieder märchenstunde bei ubisoft.
    eher geht noch die welt unter, als das spiel jemals erscheint.

    0
  5. Katanameister 311960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 18:28 Uhr

    Die Meldung wäre für den 1. April geeignet, das ist alles echt jenseits von gut und böse 🙃.

    0
  6. Spaxarrow 8040 XP Beginner Level 4 | 30.01.2026 - 18:45 Uhr

    Keine Sorge, kurz vor Fertigstellung wirds gestrichen genau wie Prince of Persia 🤔. Fand den ersten gut und hatte mit der 20 anniversary Version mega fun aber um den 2en reiß ich mich nicht so derbe trotzdem.
    Schade wenn der selbe move kommen würde wärs trotzdem.

    0

