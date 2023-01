Beyond Good & Evil 2: Entwicklung geht weiter, versichert Ubisoft

Die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 geht weiter voran, versichert Ubisoft.

Ubisoft versichert einmal mehr, dass die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 weiter voranschreitet, nachdem das Unternehmen bereits verkündet hat, dass man drei bisher unangekündigte Spiele eingestellt und Skull and Bones erneut verschoben hat.

Daraufhin fiel die Aktie von Ubisoft um 13,79 % und erreichte ein Sieben-Jahres-Tief. Außerden soll der Publisher für Angebote zur Übernahme von anderen Unternehmen ausgelacht worden sein. Nicht weniger lustig ist die Dauerverschiebung von Beyond Good & Evil 2, wobei Fans schon befürchtet haben, dass auch dieses Spiel auf Eis gelegt wurde. Dem ist aber nicht so, wie Ubisoft in einem Statement gegenüber PCGamesN versichert hat.

„Die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 ist in vollem Gange und das Team arbeitet hart daran, das ehrgeizige Versprechen einzulösen“, so ein Ubisoft-Sprecher.