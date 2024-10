Beyond Good & Evil 2: Fawzi Mesmar wird neuer Creative Director

Mittlerweile befindet sich Beyond Good & Evil 2 seit mehr als anderthalb Jahrzehnten in Entwicklung und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Dass man weiterhin am Spiel arbeitet, wurde von Ubisoft zuletzt im Juni dieses Jahres klargestellt.

Nun verstärkt Branchenveteran Fawzi Mesmar Entwickler Ubisoft Montpellier als neuer Creative Director für Beyond Good & Evil 2. Mesmar tritt somit die Nachfolge des im vergangenen Jahr verstorbenen Emile Morel an.

Mesmar ist schon seit 2003 innerhalb der Spielebranche tätig und ist bereits seit drei Jahren Teil von Ubisoft. Im französischen Unternehmen agierte er zuletzt als Vice President of Global Creative und wirkte in dieser Rolle an Titeln wie Mario + Rabbids Sparks of Hope, Star Wars Outlaws und Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition mit.

Vor seiner Zeit bei Ubisoft arbeitete Mesmar unter anderem bei DICE als Head of Design, bei King als Studio Design Director und bei Gameloft als Principal Designer.

„Ich habe nun schon seit Jahren mit diesen Leuten an diesem ehrgeizigen Spiel gearbeitet und ihr Talent aus erster Hand miterlebt. Ich stehe auf den Schultern der kreativen Giganten, die das Team vor mir unterstützt haben, und ich freue mich darauf, weiterhin ein Spiel zu entwickeln, das für die Spieler wirklich einzigartig ist“, so Mesmar via LinkedIn.