Beyond Good & Evil 2: Fühlt sich laut externen Spieltestern Jahre entfernt an

Laut Berichten von externen Spieltestern leidet Beyond Good & Evil 2 unter dem Fehlen einer „klaren Marschrichtung“ und fühlt sich „Jahre entfernt“ an.

Von Ubisoft auf der E3 2016 angekündigt, entwickelte sich Beyond Good & Evil 2 über die Jahre immer mehr zum Sorgenkind des französischen Publishers. Trotz der langen Entwicklungszeit und Gerüchten um einen schlechten Zustand des Spiels wurde immer wieder bekräftigt, dass man weiter am Nachfolger des 2003 veröffentlichten Adventures arbeite und diesen nicht aufgeben werde.

Bereits letzten Monat sollen externe Spieltest zu Beyond Good & Evil 2 stattgefunden haben. Zwei Quellen lieferten Bilder und Videos, die einen weitaus unvollständigeren Eindruck hinterließen als das von Ubisoft im Jahr 2018 präsentierte Gameplay. Dies lässt den bekannten Insider Tom Henderson in seinem neuen Bericht zu dem Schluss kommen, dass das Spiel seitdem einer Generalüberholung unterzogen wurde.

Weitere Quellen Hendersons beschreiben den Zustand des Spiels als „Jahre entfernt“ und „ohne klare Marschrichtung“. Eine weitere, an den Tests beteiligte Person gibt an, während dem Spielen keine Ahnung gehabt zu haben, was sie tun sollte.

Obwohl die Playtests auf eine baldige Enthüllung zu Beyond Good & Evil 2 hinweisen könnten, gibt es laut Henderson keinerlei Anzeichen für derartige Pläne seitens Ubisoft.