Beyond Good & Evil 2: Gerücht: Neuer Trailer steht seit einem Jahr bereit

Laut einem neuen Gerücht steht ein neuer Trailer zu Beyond Good & Evil 2 seit etwa einem Jahr in den Startlöchern.

Die offizielle Ankündigung von Beyond Good & Evil 2 ist mittlerweile sieben Jahre her. Zahlreiche Verzögerungen, interne Entwicklungsprobleme und Reboots später glauben viele Fans nicht mehr so wirklich an die immer wieder von Ubisoft versprochene Veröffentlichung.

Neue Hoffnung macht jetzt Gaming-Journalist Tom Henderson, der auf X behauptet, Ubisoft habe bereits seit etwa einem Jahr einen neuen Trailer für das Open-World-Adventure auf Lager. Für wann geplant sei, diesen der Öffentlichkeit zu präsentieren, bleibt unklar:

„Ich weiß, dass es mittlerweile ein Meme ist, aber ein BG&E2-Trailer ist seit etwa einem Jahr fertig. Es wäre schön, ihn an diesem Wochenende zu sehen – oder zumindest ein Veröffentlichungsdatum für BG&E 20th Anniversary (das schon vor Monaten erscheinen sollte).“