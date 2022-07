Beyond Good & Evil 2: Gerücht um externe Spieltests in diesem Monat

Beyond Good & Evil 2 ist immer noch in der Entwicklung und Gerüchten zufolge starten diesen Monat externe Spieltests.

Ubisoft hat ein gewaltiges Line-up in der Pipeline. Eins der Spiele auf die Spieler schon am längsten warten ist Beyond Good & Evil 2. Die ersten Berichte zu Beyond Good & Evil 2 konntet ihr bei uns bereits vor 12 Jahren lesen. Das Spiel ist immer noch nicht erschienen, wurde aber auch nicht aufgegeben.

In einem kürzlichen Q&A mit Investoren sprach Ubisoft über alle Spiele, die sich noch in der Entwicklung befinden, sowohl angekündigt als auch unangekündigt. Hierbei wurde nachrangig Beyond Good & Evil 2 erwähnt.

Auf den Kommentar der Entwickler meldeten sich mehrere Quellen, welche bestätigten, dass sich das Spiel tatsächlich noch in Entwicklung befindet und diesen Monat sogar externe Spieltests beginnen sollen. Jedoch gab es hierzu keine Angaben aus offiziellen Kanälen, also bleibt den Spielern wie so oft nur ein Gerücht und die Hoffnung auf gute Nachrichten.