Beyond Good & Evil 2: Narrative Designer für WoW als Lead Writer eingestellt

Ein ehemaliger Narrative Designer für Woorld of WarCraft wurde als Lead Writer für Beyond Good & Evil 2 eingestellt.

Anfang Juli bestätigte Ubisoft die aktive Entwicklung von Beyond Good & Evil 2. Das Spiel befindet sich seit 2016 in der Entwicklung, ist also schon eine lange Zeit in der Mache.

Dass Ubisoft das Projekt nicht aufgegeben hat, zeigt jetzt auch die Einstellung von Sarah Arellano als neuer Lead Writer für Beyond Good & Evil 2. Arellano schrieb via Twitter „Jetzt bin ich an der Reihe“.

Zuvor war sie Narrative Designer bei World of Warcraft und hat bei Volition an Saints Row gearbeitet.

Wie weit das Spiel tatsächlich fortgeschritten ist, lässt sich nur erahnen. Aber offenbar wird es noch eine Weile dauern, bis Spieler den Titel spielen können.