Beyond Good & Evil 2: Spiel befindet sich weiterhin in Entwicklung

Ubisoft hat einmal mehr klargestellt, dass sich Beyond Good & Evil 2 weiterhin in Entwicklung befindet.

Mit der heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinenden Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition haben Spieler die Möglichkeit, das Adventure aus dem Jahr 2003 in verbesserter Optik und mit Zusatzinhalten zu erleben.

Doch viele Fans fragen sich, wie es um den von Ubisoft vor sieben Jahren mit großen Ambitionen angekündigten und zwischenzeitlich von einigen Entwicklungsproblemen heimgesuchten Nachfolger steht.

Ende 2022 gab es Berichte, dass sich Beyond Good & Evil 2 immer noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde und die Ausrichtung weiterhin unklar sei. Vor kurzem machten dann Gerüchte um einen seit über einem Jahr bereitstehenden Trailer die Runde.

Dass sich Beyond Good & Evil 2 noch in Entwicklung befindet, versicherte jetzt Ubisoft einmal mehr in einem Thread auf X. Dazu verweist das Unternehmen auch auf eine exklusiv in der 20th Anniversary Edition enthaltene Mission, welche die Verbindung zum zweiten Teil knüpft und zudem mehr über Jades Vergangenheit preisgibt.