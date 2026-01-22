Beyond Good & Evil 2: Spiel von Streichungen nicht betroffen – Bericht

Beyond Good & Evil 2 gehört weiterhin zu den hartnäckigsten Projekten der Branche. Wie Insider Gaming erfahren hat, hat das Spiel die jüngste Welle an Ubisoft‑Projektstreichungen überlebt.
Das ist deshalb bemerkenswert, da der Titel inzwischen den Rekord als am längsten in Entwicklung befindliches Spiel überhaupt hält: Seit seiner ersten Enthüllung am 30. Mai 2008 sind über 17 Jahre vergangen. Selbst die aktuelle Fassung, die 2017 neu gestartet wurde, steckt seit rund acht bis neun Jahren in der Mache.
Trotz dieser absurden Entwicklungszeit, trotz ständiger Richtungswechsel und trotz der internen Probleme bei Ubisoft Montpellier, das 2023 wegen einer ungewöhnlich hohen Zahl an Burnout‑Fällen untersucht wurde, hält Ubisoft weiter am Projekt fest.
Quellen zufolge könnten die Kosten inzwischen die Marke von 500 Millionen Dollar überschritten haben, doch Ubisoft scheint das Risiko weiterhin für gerechtfertigt zu halten. Das ist umso erstaunlicher, da der Publisher im Zuge seiner Umstrukturierung gleich sechs andere Spiele gestrichen hat, darunter das Prince of Persia: Sands of Time‑Remake.
Wann Beyond Good & Evil 2 tatsächlich erscheinen könnte, bleibt völlig offen. Insider gehen davon aus, dass es noch Jahre dauern kann, bis das Spiel wieder öffentlich gezeigt wird.
Für den Moment bleibt es jedoch am Leben – und damit eines der rätselhaftesten und teuersten Projekte, die Ubisoft je verfolgt hat.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einerseits schön zu hören das es noch existiert, anderseits will man gar nicht wissen was das jetzige Ubi draus macht bzw bezweifle ich es sehr das es wirklich irgendwann erscheint.
Ubisoft ist am Ende, die sollen alle Marken verkaufen und dicht machen.
Wenn nur noch ACs und Far Crys kommen und das nichts werden sollte, dann wäre es echt besser so.
Da sie noch Gewinn machen, sind sie kein bisschen am Ende, eigentlich sieht die Zukunft sogar äußerst gut aus, selbst letztes Jahr mit den hohen Verlusten bei Outlaws und Avatar, der negativen Presse, die teils kompletter Unsinn war, von den vielen Insidern, von denen kein einziger ein Insider ist (wieso konnten sie die Umstrukturierung nicht sehen, obwohl sie schon seit über 1 Jahr geplant war, aber PoP Januar 2026 1000% sicher, gleiche Quatsch mit Black Flag, nur Fake News) konnten sie enorme Einnahmen generieren, und sind jetzt faktisch Schuldenfrei. Das die Fixkosten zu hoch waren, ist schon eine Weile bekannt und die Studioschließungen sind auch nicht neu und wurden öfters schon bemängelt, man braucht keine 200+ Studios, wenn alles konzentrierter viel effizienter ist. Zudem werden die Mitarbeiter alle nicht unbedingt entlassen, nur vielleicht 1/3 und davon geht bestimmt 70% Freiwillig.
Das mit dem Burnout ist so eine Sache, es war im Grunde nur 1 Spiel – Just Dance 2023 mit Ubisoft Paris betroffen, bei dem Spiel sind 10% der Mitarbeiter ausgefallen. Sowie bei BeyondEvil2 2022, allerdings muss man hier sagen, es liegt eher am Entwickler der nur Schrott produziert, die Rechte sind auch nicht 100% bei Ubisoft (die sind nur Publisher) und wie gesagt das ist alles schon 3-4 Jahre her. Der B&E2 Entwickler hat sich komplett abgewandt vom Projekt, weil er keine Spiele mehr machen will, das ist dann auch das Problem, warum nichts rauskommt und wahrscheinlich auch nicht rauskommen wird, es ist seit 17 Jahren in Entwicklung, wurde zig mal neu angefangen und es kam nur ein Murks Trailer mit keiner richtigen Linie heraus, sämtliche Scripte wurden von Ubisoft oder dem Entwickler verworfen. Auch wenn es noch in der Liste steht, denke ich nicht dass da irgendwas passieren wird.
Das ist doch nicht dein ernst:
„eigentlich sieht die Zukunft sogar äußerst gut aus,“ ….?
Einfach nur krank. Dann gebt es einem anderen Studio, damit die das fertig machen oder lasst es einfach…
Für mich wäre ein Prince of Persia nach Fable und Mass Effect das am meisten erwartete Spiel gewesen!
Für dich vielleicht, die Verkäufe der aktuellen PoP sind jedoch mies. Auch wenn es gute Spiele sind, ist es doch schon extrem Nische. Sand of Time hätte komplett neu gemacht werden müssen, Version 1 war schon ziemlich weit fortgeschritten, aber die Grafik hat den Spielern nicht gefallen, die anderen Versionen waren dann irgendwie zu schwierig. Wenn man ein Spiel 3x anfangen muss, steht das in keiner Relation zu den Kosten/Gewinn, ein 4. Mal war wahrscheinlich einfach zu teuer.
Ich bin inzwischen skeptisch, ob das noch was wird. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, je länger sich ein Spiel in Entwicklung befindet, desto schlechter wird das Endprodukt sein
Dürfte wieder Simple Rechnung sein.
Lieber 50 Millionen in den Sand setzten als direkt an die 500 Millionen. Wenn man mit den nächsten reingesteckten 100 Millionen vielleicht noch mehr Gewinn machen kann.
Kann viele Entscheidungen von Ubisoft nicht mehr nachvollziehen, das wird nie und nimmer was 🙄.
@Strohhut Bud @Z0RN
Können wir uns alle darauf einigen, das dieses Game einfach keine News mehr wert ist? Ich kann es nicht mehr nachvollziehen was Ubisoft damit vor hat
Der N64 Ableger ist genial, hab mir extra physisch auf Disc für XBOX den HD-Port importiert.
Ich freue mich über jedes Lebenszeichen bzw. jede News von Teil 2
Wundert mich, dass die noch daran festhalten.
Bei der Ankündigung damals habe ich riesig gefreut und bei den neuen Infos, die vor ein paar Jahren rauskamen, gedacht, dass es ja bald kommen wird.
Mittlerweile gehe ich allerdings davon aus, dass es zu einem Skull & Bones wird. Viel Geld und Zeit investiert und am Ende viel Potenzial nicht genutzt.
Das daran immer noch festgehalten wird 🤯