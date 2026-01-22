Beyond Good & Evil 2: Spiel von Streichungen nicht betroffen – Bericht

Beyond Good & Evil 2 lebt! Trotz Millionenverlusten, Studio‑Untersuchungen und massiven Umstrukturierungen hält Ubisoft am Mega‑Projekt fest.

Beyond Good & Evil 2 gehört weiterhin zu den hartnäckigsten Projekten der Branche. Wie Insider Gaming erfahren hat, hat das Spiel die jüngste Welle an Ubisoft‑Projektstreichungen überlebt.

Das ist deshalb bemerkenswert, da der Titel inzwischen den Rekord als am längsten in Entwicklung befindliches Spiel überhaupt hält: Seit seiner ersten Enthüllung am 30. Mai 2008 sind über 17 Jahre vergangen. Selbst die aktuelle Fassung, die 2017 neu gestartet wurde, steckt seit rund acht bis neun Jahren in der Mache.

Trotz dieser absurden Entwicklungszeit, trotz ständiger Richtungswechsel und trotz der internen Probleme bei Ubisoft Montpellier, das 2023 wegen einer ungewöhnlich hohen Zahl an Burnout‑Fällen untersucht wurde, hält Ubisoft weiter am Projekt fest.

Quellen zufolge könnten die Kosten inzwischen die Marke von 500 Millionen Dollar überschritten haben, doch Ubisoft scheint das Risiko weiterhin für gerechtfertigt zu halten. Das ist umso erstaunlicher, da der Publisher im Zuge seiner Umstrukturierung gleich sechs andere Spiele gestrichen hat, darunter das Prince of Persia: Sands of Time‑Remake.

Wann Beyond Good & Evil 2 tatsächlich erscheinen könnte, bleibt völlig offen. Insider gehen davon aus, dass es noch Jahre dauern kann, bis das Spiel wieder öffentlich gezeigt wird.

Für den Moment bleibt es jedoch am Leben – und damit eines der rätselhaftesten und teuersten Projekte, die Ubisoft je verfolgt hat.