Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition: Neue Ausgabe erscheint nächste Woche

Ubisoft hat die Veröffentlichung der 20th Anniversary Edition zum Kult-Action-Adventure Beyond Good & Evil für nächste Woche angekündigt.

Wie während dem Limited Run Games Showcase offiziell von Ubisoft angekündigt wurde, erscheint Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition am 25. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Mit im Gepäck hat die Jubiläums-Ausgabe neben bis zu 4K und 60 FPS auch einige neue Inhalte und Verbesserungen. Darunter ein neu orchestrierter Soundtrack, eine Jubiläumsgalerie und die neue Schatzsuche, durch welche Spieler mehr über Jades Vergangenheit und Verbindungen zu Beyond Good & Evil 2 erfahren können.

Ebenfalls mit dabei: Eine neue Autosave-Option, überspringbare Zwischensequenzen, Artworks und Videos, zuvor unveröffentlichte Inhalte, ein Speedrunner-Modus, überarbeitete Achievements und mehr.