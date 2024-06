Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition: Doppel-Vinyl Special Edition erhältlich

Neben Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition ist ab sofort auch die Doppel-Vinyl Special Edition verfügbar!

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store, Steam und GeForce Now erhältlich.

Über 15 Musikstücke wurden unter der Aufsicht des Original-Komponisten Christophe Héral von einem Live-Orchester neu eingespielt. Der Original Soundtrack wird zudem in einer Doppel-Vinyl Special Edition ab heute hier erhältlich sein und alten und neue Fans ermöglichen, akustisch in die Welt von Beyond Good & Evil einzutauchen.

Hier gibt es noch einmal den Launch-Trailer zu sehen: