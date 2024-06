Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition: Neuauflage jetzt erhältlich

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition ist ab sofort erhältlich!

Ubisoft feiert die Veröffentlichung von Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition, erhältlich auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store, Steam und GeForce Now.

Die Spielenden können das bahnbrechende Action-Adventure (wieder-)entdecken, indem sie die wunderbare maritime Welt von Hillys auf die bestmögliche Art und Weise erkunden, mit einer verbesserten Performance von bis zu 4K, 60fps und zahlreichen Verbesserungen, einschließlich Autosave, Cutscene-Skip, voller Controller- und Tastatur & Maus-Unterstützung sowie Cross-Save über alle Plattformen.