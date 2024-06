Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition: Original und Neuauflage im Technikvergleich

Ein neues Video vergleicht die technischen Aspekte der Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition mit denen des Originals.

Am Dienstag wurde die Action-Adventure-Neuauflage Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition offiziell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Wie die Neuauflage im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2003 abschneidet, hat jetzt der auf Technikanalysen spezialisierte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits untersucht. Verglichen wurden die jeweiligen PC-Versionen auf maximalen Einstellungen.

Die 20th Anniversary Edition kann vor allem mit neuen Texturen, die so gut wie jeden Aspekt des Spiels betreffen, überarbeiteter Beleuchtung (neue Schatten und Ambient Occlusion) sowie Modellierung der Charaktere und Gegner punkten.

Während Animationen oder die Geometrie der Umgebung nicht verändert wurden, was auch einige Bugs des Originals umfasst, wurde die Umgebung um neue Elemente erweitert und dabei 2D-Sprites durch 3D-Elemente ersetzt.

Framerate-Probleme während Zwischensequenzen des Originals wurden behoben. Probleme mit der vertikalen Synchronisation können allerdings in der Neuauflage für Ruckler auf dem PC sorgen.