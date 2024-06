Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition: So entstand der neue Soundtrack

Ubisoft zeigt euch, wie der neue Soundtrack für Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition aufgenommen wurde.

Über 15 Musikstücke wurden unter der Aufsicht des Original-Komponisten Christophe Héral von einem Live-Orchester neu eingespielt.

Der Original Soundtrack wird zudem in einer Doppel-Vinyl Special Edition hier erhältlich sein und alten und neue Fans ermöglichen, akustisch in die Welt von Beyond Good & Evil einzutauchen.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie der Soundtrack entstanden ist:

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna und PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store, Steam und GeForce Now erhältlich.