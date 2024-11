Beyond the Ice Palace 2: Kult-Klassiker erscheint im März 2025

Autor:, in / Beyond the Ice Palace 2

Image: PQube Limited and PIXELHEART Corporation

Der Kult-Klassiker Beyond the Ice Palace 2 wurde für eine neue Generation wiedererweckt und erscheint für PC und Konsolen.

Beyond the Ice Palace 2, die Fortsetzung des kultigen Jump’n’Run-Klassikers, erweckt die schaurige Geschichte des „Verfluchten Königs“ zu neuem Leben und ist bereit, eine neue Generation zu fesseln.

Die Verlockung eines herausfordernden Gameplays in einer Gruft voller Retro-Charme – diese Wiederbelebung strotzt nur so vor Charme und wird die Fantasie alter und neuer Spieler garantiert entfachen.

Das von Storybird Studio entwickelte und von PQube & PixelHeart gemeinsam herausgegebene Spiel erscheint weltweit am 13. März 2025 als digitale Version für PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sowie als physische Version für PS4, PS5 und Nintendo Switch.

Schwingt die Ketten, die euch einst gefangen hielten, und fordert euren Thron zurück

Beyond the Ice Palace 2 setzt das Erbe seines Vorgängers fort und bietet ein Retro-Spielerlebnis, das dem modernen Publikum das Gefühl von Nostalgie vermittelt.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des „verfluchten Königs“, der sich aus den Tiefen der Finsternis erheben muss, um seinen Thron zurückzuerobern.

Bewaffnet mit den Ketten, die ihn einst fesselten, durchquert der König tückische Landschaften, entdeckt verborgene Schätze und tritt in einem düsteren Fantasy-Abenteuer gegen monströse Feinde an.

Features:

Fordert Euren Thron als verfluchter König zurück: Begebt euch auf eine Reise der Rache und Erlösung, während ihr die heiligen Pfeilsplitter sucht, um eure volle Macht freizusetzen.

Dynamische Kämpfe und Erkundung: Beherrscht die Ketten, die euch einst gefangen hielten, und nutzt sie, um Feinde zu vernichten und gefährliches Terrain zu durchqueren.

Die Geheimnisse eines gefallenen Königreichs: Erforscht verborgene Kammern, entdeckt mächtige Upgrades und hebt Schätze, die euch auf epische Schlachten vorbereiten.

Strategische Upgrades: Sammelt Power-Kristalle, um eure Fähigkeiten zu verbessern und euch auf intensive Kämpfe gegen kolossale Bosse vorzubereiten.

Klassik trifft Moderne: Beyond the Ice Palace 2 vereint retro-inspirierte Pixelgrafik mit modernem Gameplay und lässt die Serie sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger wieder aufleben.

Ein unvergesslicher Soundtrack von einer Spiele-Ikone

Der Soundtrack für Beyond the Ice Palace 2 stammt von Allister Brimble, einer Videospiellegende in der Videospielbranche.

Bekannt für seine jüngste Arbeit an The Plucky Squire, PowerWash Simulator und seine kultigen Beiträge zu Klassikern wie X-COM: Enemy Unknown, der RollerCoaster Tycoon-Serie und der WORMS-Franchise.

Brimbles Musik hat wirklich Generationen von Spielen geprägt. Seine atmosphärischen Kompositionen für Beyond the Ice Palace 2 lassen den Spieler in die düstere Fantasiewelt eintauchen und verleihen jedem Moment emotionale Tiefe und Intensität.

Ein Erbe der Zusammenarbeit

Das von Storybird Studio entwickelte und von PQube veröffentlichte Beyond the Ice Palace 2 ist ein Beweis für die anhaltende Anziehungskraft von Abenteuern im Retro-Stil. PixelHeart ist dafür bekannt, nostalgischen Charme mit modernen Innovationen zu verbinden.