Big Helmet Heroes: Verrücktes Beat’em-up mit Metalleinhörnern im Februar

Big Helmet Heroes kämpft sich am 6. Februar auf PC und Konsolen durch. Eine Demo ist jetzt schon verfügbar.

Der Indie-Entwickler Exalted Studio und der unabhängige Publisher Dear Villagers freuen sich, bekannt zu geben, dass Big Helmet Heroes, das verrückte 3D-Beat’em-up, das charismatische Helden mit einzigartigen Kräften, berauschende Action und wunderschön detaillierte Animationen kombiniert, am 6. Februar für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS) erscheinen wird.

Das Spiel wird zum Preis von 24,99 € in der Base Edition und 29,99 € in der Exalted Edition (inklusive Artbook und OST) verkauft. Vorbestellungen sind jetzt auf Steam, PS5 und Xbox Series X/S in einem der zwei Formate, Basic oder Exalted Edition, möglich. Spieler, die die Exalted Edition auf Steam oder PlayStation 5 vorbestellen, erhalten außerdem einen dreitägigen Early Bird Zugang.

Das Spiel kann alleine oder mit einem Freund gespielt werden, egal ob draußen oder zu Hause, und bietet 29 einzigartige Charaktere, die es zu entdecken und zu retten gilt, in skurrilen Levels, die von Kinderfantasien inspiriert sind (Ritter, Piraten, Mumien und sogar Metalleinhörner!).