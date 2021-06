Big Rumble Boxing: Creed Champions: Reveal Trailer zum ikonischen Kampfspiel

Steigt in den Ring in Big Rumble Boxing: Creed Champions und zeigt eure Boxkünste in einem K.O.-Arcade-Erlebnis, in dem ihr als 20 ikonische Charaktere aus dem Creed- und Rocky-Universum kämpfen könnt. Nehmt es mit Weltklasse-Gegnern an einer Vielzahl von spannenden Schauplätzen auf oder fordert eure Freunde und Familie in intensiven Kopf-an-Kopf-Matches heraus.

Pound-for-Pound-Boxkämpfe für alle

Intuitive Steuerung

Solide Boxmechaniken

Dynamische Boxstile und -kombos

Kämpferspezifische Super-Finisher für filmreife K. o.

Ultimatives Creed- & Rocky-Boxuniversum

Legendäre Hintergrundgeschichten von 20 ikonischen und einzigartigen Charakteren

Freischaltbare Charaktere und Outfits

Klassische Creed- und Rocky-Trainingsmomente und thematische Minispiele

13 neue und originale Boxarenen

Ikonische Champions aus Creed & Rocky

Adonis Creed

Rocky Balboa

Apollo Creed

Clubber Lang

Ivan Drago

Viktor Drago

Mitreißender Spaß mit Freunden und Familie

Wähle deinen Champion und die Austragungsorte

Steige im lokalen Spieler-gegen-Spieler-Modus in den Ring

Big Rumble Boxing: Creed Champions wird voraussichtlich am 3. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.