BioEden: Dieses Cozy-Game lässt ausgestorbene Tiere zurückkehren

Steam-Demo jetzt spielbar: BioEden startet im September 2026 auf PC und später auf Konsolen.

Im Rahmen der Future Games Live Show wurde BioEden offiziell vorgestellt – ein Cozy Management-Spiel von Focus Entertainment und Broken Arms Games, das auf eine Mischung aus Aufbau, Ökologie und Wiederherstellung einer zerstörten Welt setzt.

Der Release ist für den 3. September 2026 auf Steam geplant. Eine Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 ist ebenfalls vorgesehen, erfolgt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Gleichzeitig steht ab sofort eine spielbare Demo auf Steam zur Verfügung.

Im Zentrum des Spiels steht eine Solarpunk-Welt, in der Spieler als sogenannter Keeper einem verwüsteten Planeten neues Leben einhauchen. Ziel ist es, ausgestorbene Tierarten zurückzubringen und stabile Ökosysteme aufzubauen, die sich langfristig selbst erhalten.

Das Gameplay kombiniert klassisches Ressourcen- und Management-Design mit ökologischen Aufbau-Systemen. Dazu gehören unter anderem:

Aufbau miteinander verbundener Kuppelstrukturen

Management von Strom- und Wassernetzen

Reinigung von Gewässern und Wiederverwertung alter Strukturen

Gestaltung funktionierender Biome für wiederkehrende Tierarten

Während die Systeme wachsen, entsteht ein vernetztes Ökosystem, das Schritt für Schritt mehr Lebensformen ermöglicht.

Die jetzt verfügbare Demo bietet einen vollständigen Einstieg über das Tutorial hinaus und zeigt die zentralen Mechaniken. Spieler starten auf einem kargen Planeten und lernen dabei grundlegende Systeme wie Ressourcenmanagement, Bauprozesse, Erkundung und Tierpflege kennen.

BioEden setzt damit klar auf ein ruhiges, systembasiertes Aufbauspiel mit Fokus auf Nachhaltigkeit und langsamen Fortschritt in einer wiederaufblühenden Welt.