BioEden: Dieses Cozy-Game lässt ausgestorbene Tiere zurückkehren

Im Rahmen der Future Games Live Show wurde BioEden offiziell vorgestellt – ein Cozy Management-Spiel von Focus Entertainment und Broken Arms Games, das auf eine Mischung aus Aufbau, Ökologie und Wiederherstellung einer zerstörten Welt setzt.
Der Release ist für den 3. September 2026 auf Steam geplant. Eine Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 ist ebenfalls vorgesehen, erfolgt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Gleichzeitig steht ab sofort eine spielbare Demo auf Steam zur Verfügung.
Im Zentrum des Spiels steht eine Solarpunk-Welt, in der Spieler als sogenannter Keeper einem verwüsteten Planeten neues Leben einhauchen. Ziel ist es, ausgestorbene Tierarten zurückzubringen und stabile Ökosysteme aufzubauen, die sich langfristig selbst erhalten.
Das Gameplay kombiniert klassisches Ressourcen- und Management-Design mit ökologischen Aufbau-Systemen. Dazu gehören unter anderem:
- Aufbau miteinander verbundener Kuppelstrukturen
- Management von Strom- und Wassernetzen
- Reinigung von Gewässern und Wiederverwertung alter Strukturen
- Gestaltung funktionierender Biome für wiederkehrende Tierarten
Während die Systeme wachsen, entsteht ein vernetztes Ökosystem, das Schritt für Schritt mehr Lebensformen ermöglicht.
Die jetzt verfügbare Demo bietet einen vollständigen Einstieg über das Tutorial hinaus und zeigt die zentralen Mechaniken. Spieler starten auf einem kargen Planeten und lernen dabei grundlegende Systeme wie Ressourcenmanagement, Bauprozesse, Erkundung und Tierpflege kennen.
BioEden setzt damit klar auf ein ruhiges, systembasiertes Aufbauspiel mit Fokus auf Nachhaltigkeit und langsamen Fortschritt in einer wiederaufblühenden Welt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
ruhig..langsam..TBS..Aufbauspiel.. alles klar wird gekauft. 😍
Thematik interessiert mich,Grafik Scheiße bzw. der Style.
Schade.
Nicht so meins
Tolle Idee, aber mich will der Stil auch nicht überzeugen.
Mag solche Spiele aber das hier holt mich jetzt nicht wirklich ab wenn dann in einen Sale
Das Spiel sieht wirklich interessant aus, wenn man das genre mag. Das ist bestimmt prima auf Twitch zu schauen und chillen, während jemand anders die Denkarbeit leistet😅