Biomorph: Metroidvania für Xbox und PC angekündigt

Autor:, in / Biomorph

Lucid Dreams Studio kündigt das stilvolle, seelenverwandte Metroidvania Biomorph für PC und Konsolen an.

Lucid Dreams Studio kündigt ihr kommendes Action-Adventure Biomorph an, ein düsteres, actiongeladenes 2D-Seelen-Metroidvania, das in einer weitläufigen, wunderschönen, handgezeichneten 2D-Welt spielt, in der Feinde ein gefundenes Fressen sind.

In Biomorph müssen die Spieler ihre Fähigkeiten einsetzen, um eine riesige, abwechslungsreiche Welt zu erkunden. Löst Rätsel und Jump’n’Run-Herausforderungen, kämpft gegen tödliche Monster und nehmt ihre Gestalt an, um ihre Kräfte zu nutzen. Aber Vorsicht – jede besiegte Kreatur kann mit neuen und noch bedrohlicheren Kräften zurückkommen.

Die Spieler müssen die Stadt Blightmoor wieder aufbauen und sich mit den Einwohnern anfreunden, um mehr über ihre und die Ursprünge der Stadt zu erfahren. Die Spieler werden ihren Charakter aufleveln, während sie sich durch die riesigen Gebiete rund um die Stadt kämpfen und neue Fähigkeiten, Erinnerungsstücke und Konstruktionspläne sammeln. Die Reise soll dazu überraschende und erschreckende Wahrheiten über die eigene Herkunft unseres Helden ans Licht bringen.

Biomorph soll im Jahr 2023 für PC und Konsolen erscheinen.