Biomutant: Die ersten 90 Minuten auf PlayStation 4

Seht euch die ersten 90 Minuten von Biomutant auf der PlayStation 4 an.

Biomutant wird am 25. Mai 2021 veröffentlicht und jetzt haben die Kollegen von PlayStation Access die ersten 90 Minuten des Rollenspiels im Video veröffentlicht. Wer sich also bis Dienstag nicht gedulden kann, endlich selbst in das Action-Adventure einzusteigen, darf sich zurücklehnen und schweigend genießen.

