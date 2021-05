Biomutant: Launch-Trailer und über zwei Stunden Gameplay veröffentlicht

Ob der Held von Biomutant ein Waschbär, ein roter Panda oder eine Katze ist? Keine Ahnung! Aber er beherrscht einen einzigartigen Martial-Arts-Kampfstil und mischt Nahkampfattacken, Ballern und Mutantenfähigkeiten miteinander, um all seinen fantasievoll gestalteten Widersachern so richtig eins vors Fressbrett zu zimmern. Die bunte und lebendige Spielwelt reicht von der eisigen, schneebedeckten Tundra, über saftig grüne Wiesen bis hin zu glühend heißen Wüsteneien und bietet die Kulisse für die epische Fabel von der einen tapferen Kreatur, die auszog, um diese fragile Welt zu retten.

THQ Nordic gibt bekannt: „Mit der Ankündigung auf der gamescom 2017 ging die Reise für uns los. Und nach all den Jahren in stetiger Vorfreude, fühlt es sich schon fast unwirklich an, dass der Tag endlich gekommen ist: Ab heute ist das postapokalyptische Open-World Wung-Fu-Fabel Rollenspiel endlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die UVP beträgt 59,99 €.“

„Wir bedanken uns für die Geduld seitens der Fans, Journalisten und Partner über all die Jahre. Wir bei Experiment 101 und THQ Nordic hoffen, dass alle viel Spaß mit dem Spiel haben werden. Uns bleibt nichts weiter zu sagen als: Willkommen bei Biomutant!“