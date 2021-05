Biomutant: Neuer Kurzfilm verrät alles zum Spiel

Autor:, in / Biomutant

Biomutant in einer Nussschale? Neuer Erklär-Kurzfilm verrät alles zum Spiel, das bereits am 25. Mai 2021 für Xbox erscheint!

Biomutant erscheint schon in einer Woche! Alle sind natürlich schon ganz aufgeregt doch manch einer mag sich noch fragen, wie bestimmte Dinge in Biomutant gehandhabt werden, wie Crafting funktioniert oder was es denn nun mit diesem Aura-System auf sich hat. Daher haben wir uns mit Stefan Ljungqvist, dem Art & Creative Director von Experiment 101 zusammengesetzt und ihn gebeten, uns mehr über die Welt von Biomutant zu berichten. Und daraus entstand der neue Explanation Trailer. Seht selbst.

Der Biomutant Explanation-Trailer ist hier zu sehen:

Biomutant kann im Microsoft Store für 59,99 Euro vorbestellt werden und erscheint am 25. Mai 2021.