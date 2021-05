Biomutant: Spielzeit soll zwischen 12 und 65 Stunden liegen

Das kommende Spiel Biomutant wird in weniger als drei Wochen weltweit verfügbar sein und so stellen sich den Fans und Vorbestellern natürlich einige Fragen.

Die am häufigsten gestellte Frage dreht sich um die Spielzeit des Open-World-Action-RPGs, da man in diesem Genre meistens ein umfangreiches Abenteuer mit einer abwechslungsreichen Spielwelt erwartet.

Vor kurzem wurde Stefan Ljungqvist, Studioleiter von Experiment 101 und Regisseur von Biomutant, bei einem Interview mit gamingbolt dasselbe gefragt.

Laut ihm könne man das Spiel in 12 bis 15 Stunden durchspielen, wenn man es eilig hat. Dafür müsse man aber sogar die Dialoge überspringen und sämtliche Nebenquests auslassen. Wenn man das Spiel jedoch genießen möchte und sich Zeit beim Erkunden lässt kann man auch gut und gerne bis zu 65 Stunden aus Biomutant herausholen.

„Unsere Schätzung für einen schnellen Durchlauf von Biomutant liegt bei etwa 12-15 Stunden. Das bedeutet: Ihr konzentriert euch auf die Hauptgeschichte, überspringt die meisten Dialoge, geht nicht auf Erkundungstour und ignoriert die Sidequests“, so Ljungqvist.

„Andererseits probiert eines unserer Teammitglieder Biomutant gerade so aus, wie er normalerweise Spiele spielt. Er ist noch nicht fertig und hat etwa 65 Stunden Spielzeit. Es kommt also wirklich darauf an, was für ein Spielertyp man ist.“