Biomutant: Xbox Series X/S und PlayStation 5 Version erscheint später

Biomutant erscheint am 25. Mai 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Nun wurde von THQ Nordic offiziell bestätigt, dass eine native und verbesserte Version für Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird.

Aus einem FAQ-Bericht geht hervor:

„Auf welchen Plattformen wird es verfügbar sein? Am 25. Mai 2021: PC, PS4, Xbox One. Irgendwann in naher Zukunft: native Version für PS5 und Xbox Series S/X.“