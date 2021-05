Biomutant: Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC im Grafikvergleich

Autor:, in / Biomutant

Schaut euch einen Grafikvergleich von Biomutant auf den Systemen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an.

Zum kürzlich veröffentlichen Actionspiel Biomutant vergleicht ElAnalistaDeBits in einem Video die verschiedenen Versionen des Spiels auf Konsolen und PC.

Auf den neuen Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 läuft Biomutant über die Abwärtskompatibilität.

Wie die Analyse zeigt und bereits im Vorfeld bekannt war, erreicht Biomutant auf der Xbox Series X 2160p und auf der Xbox Series S je nach Modus 1440p (30 FPS) bzw. 1080p (60 FPS).

Bei den Außenschatten schneidet die PC-Version am besten ab. Gefolgt von der Xbox Series X und PlayStation 5.

Die Schatten in inneren Bereichen sind auf allen 4 Plattformen gleich. Auf der Xbox Series S sind die Außenschatten im 30 FPS Modus hingegen etwas besser, aber im Vergleich zu den anderen Versionen trotzdem niedriger.

Manchmal gibt es auch Probleme mit der Framerate, die am ehestens auf der Xbox Series S wahrgenommen werden.

Für alle Details zur Analyse schaut euch das Video an und werft auch einen Blick in die Beschreibung, in der auch vermerkt ist, dass Biomutant auf den Konsolen noch einige Optimierungen benötigt.