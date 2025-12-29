BioShock 4: Casino‑Stadt, Solaria, neue Gegner & Rückkehr von ADAM – Gerücht

BioShock 4
Leak behauptet: Bioshock 4 zeigt neue Schauplätze, Schnee‑Zonen, „Flushers“ – und erste Bilder von Antagonist & Protagonist.

Neue Gerüchte zu Bioshock 4 liefern einen der bisher umfangreichsten Einblicke in das mögliche Setting und die Entwicklung des Spiels.

Laut den Informationen soll das Spiel mehrere neue Schauplätze bieten, darunter ein Casino‑Gebiet sowie eine Region mit dem Namen Solaria oder Solaris. Diese Orte deuten auf ein Setting hin, das sich erneut stark von den bisherigen Bioshock‑Welten unterscheidet und euch neue visuelle und thematische Kontraste bietet.

Ein weiteres zentrales Detail betrifft ADAM, die ikonische Substanz aus den früheren Teilen. Gerüchten zufolge könnte ADAM im neuen Spiel zurückkehren, was auf bekannte Gameplay‑Mechaniken oder eine Weiterentwicklung der Plasmid‑Systeme hindeutet. Zudem sollen neue Gegnertypen namens „Flushers“ auftreten, über deren Design und Verhalten bislang nur spekuliert wird.

Auch die Umgebungen sollen abwechslungsreicher werden: Es heißt, dass Bioshock 4 erstmals größere Schneelandschaften enthalten könnte. Das wäre ein deutlicher Stilbruch zu den bisherigen, eher maritimen oder futuristisch‑urbanen Settings der Reihe.

Die Entwicklung des Spiels soll jedoch nicht ohne Probleme verlaufen sein. Laut den Gerüchten gab es bereits 2022 oder früher eine Phase mit erheblichen Schwierigkeiten, was zu Verzögerungen und internen Umstrukturierungen geführt haben könnte.

Zusätzlich kursieren Bilder, die angeblich frühe Assets zeigen – darunter möglicherweise der Hauptantagonist und der Protagonist. Die Echtheit dieser Materialien ist jedoch unbestätigt.

19 Kommentare Added

  1. Chicko90 33335 XP Bobby Car Geisterfahrer | 29.12.2025 - 09:14 Uhr

    BioShock wird garantiert abliefern 🙂 mache mir da garkeine Sorgen

    • hellboy 16445 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 29.12.2025 - 09:20 Uhr
      Antwort auf Chicko90

      Bin gespannt! Sind doch neue Leute dahinter, richtig? Der erste Teil war so einzigartig mit seinem Konzept. Keine Ahnung, ob das auch ein 4. Mal funktioniert. Freu mich aber auch drauf!

  2. Phonic 286905 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.12.2025 - 09:46 Uhr

    Ich hoffe es kommt an die Qualität des ersten Teils ran, der war damals ein Brett

  4. Knappe 04 109305 XP Master User | 29.12.2025 - 10:09 Uhr

    Ich freue mich drauf, hoffentlich dauert ein neuer Teil nicht noch zig Jahre.

