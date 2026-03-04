BioShock 4: Immersive Sim mit Entscheidungen, Physik und reaktiver KI – Gerücht

Ein neues Gerücht sorgt für Aufsehen: Der nächste BioShock-Ableger soll sich stark an klassischen Immersive‑Sim‑Elementen orientieren und Spieler in eine dichte, miteinander vernetzte Stadt schicken, deren utopisches Regime im Niedergang begriffen ist.
Laut den kursierenden Informationen von thevscooper steht diesmal das investigative Element im Vordergrund – Spieler sollen die Wahrheit hinter dem System aufdecken, das diese einst strahlende Utopie kontrolliert.
Die Gerüchte beschreiben ein Spiel, das sich stärker denn je auf systemische Freiheit und Reaktivität stützt:
- Entscheidungen formen die Story
- Realistische Physik & Umweltmanipulation
- Taktisch reagierende Gegner
- RPG‑Lite‑Elemente
Der Leaker will die Elemente später im Detail noch mehr erläutern.
Was denkt ihr über die Features für das mögliche BioShock 4?
Take my money!
Spiele gerade Infinite und es ist immer noch super!
Komplett zu unrecht bei vielen verhasst.
Liebe die komplette Trilogie und mit den ganzen DLC ist es so eine Runde Sache.
Einzige was mich bei Infinite gestört hat, war das Waffensystem. Hast du Geld in eine Waffe gesteckt, hast du die auch nicht mehr groß bis zum Schluss gewechselt.. war doof, dass man nicht alle Waffen dabei haben konnte.
Schauen wir mal was am Ende wirklich kommt, bei Infinite versprachen die Trailer auch erst so viel.
Ist das Setting nun eigentlich fix? Da hieß es doch mal, dass es auf dem Mond angesiedelt sein soll.
Hoffentlich nicht auf der dunklen Seite, da haben die N*zis doch schon ihre Basis und bauen Helium-3 ab 🫣
Ich würde einfach gerne wieder nach Rupture. Mit Teil 3 haben sie die Unterwasserstadt verlassen und das fand ich gar nicht gut.
Habe bis heute nicht ein Teil davon gespielt mir fehlt einfach die Zeit