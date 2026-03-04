BioShock 4: Immersive Sim mit Entscheidungen, Physik und reaktiver KI – Gerücht

Gerücht: Das neue BioShock setzt auf immersive‑Sim‑Gameplay in einer verfallenden Utopie.

Ein neues Gerücht sorgt für Aufsehen: Der nächste BioShock-Ableger soll sich stark an klassischen Immersive‑Sim‑Elementen orientieren und Spieler in eine dichte, miteinander vernetzte Stadt schicken, deren utopisches Regime im Niedergang begriffen ist.

Laut den kursierenden Informationen von thevscooper steht diesmal das investigative Element im Vordergrund – Spieler sollen die Wahrheit hinter dem System aufdecken, das diese einst strahlende Utopie kontrolliert.

Die Gerüchte beschreiben ein Spiel, das sich stärker denn je auf systemische Freiheit und Reaktivität stützt:

Entscheidungen formen die Story

Realistische Physik & Umweltmanipulation

Taktisch reagierende Gegner

RPG‑Lite‑Elemente

Der Leaker will die Elemente später im Detail noch mehr erläutern.

Was denkt ihr über die Features für das mögliche BioShock 4?