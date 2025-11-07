BioShock 4: Neuer Teil weiterhin im Line-up von Take-Two

Anlässlich des Finanzberichts sprach die Führung von Take-Two Interactive überzukünftige Spiele. Dabei erwähnte man auch das sich schon seit ungefähr sechs Jahren in Entwicklung befindliche BioShock.
CEO Strauss Zelnick sagte: Mit Blick auf die Zukunft glauben wir fest an unsere langfristige Pipeline, die die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 sowie die zukünftigen Markteinführungen von Judas, Project ETHOS, CSR 3, Top Goal, dem nächsten BioShock und vielen anderen aufregenden neuen Titeln von allen unseren Labels umfasst.
Im Bericht wird BioShock demnach weiterhin im Line-up aufgeführt. Doch weder bei Plattformen noch beim Release werden irgendwelche Angaben gemacht. Auch zum Stand der Entwicklung sagte man nichts.
Zuletzt übernahm Rod Fergusson die Leitung des für BioShock 4 verantwortlichen Studios Cloud Chambers, nachdem es in den Jahren zuvor Probleme bei der Entwicklung gegeben hatte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich würde mir generell Sorgen machen – allerdings ist Rod Fergusson dafür bekannt, auch schwierige Projekte zu stabilisieren und zu finalisieren. Quasi der Ron Howard der Game Producers: nicht überragend, nicht gewagt oder einmalig, aber solide und handwerklich sicher. Und so würde ich dann auch die Erwartungshaltung an Bioshock 4 bekleiden.
Laut der Grafik also nicht vor 2029.
Hört sich stark nach einem Neustart an.
Habe noch nicht ein Teil davon gespielt
Würd gern mal dann wissen wie die Story ist, grad wo Teil 3 so crazy in Sachen Story abging gegen Ende 😂
Am meisten bin ich auf Bioshock gespannt, ich hoffe, dass sie was Anständiges auf die Beine bringen werden, dauert aber wohl noch Jahre.
Judas oder Bioshock, mal sehen welches der Geschwister zuerst kommt.
Puh, schon sechs Jahre Entwicklung… ob das noch was wird?
Hoffentlich orientiert sich das Gameplay wieder mehr an Teil 1 und 2…