BioShock 4: Neuer Teil weiterhin im Line-up von Take-Two

Der nächste Teil der BioShock-Reihe wird im Line-up von Take Two Interactive neben Judas und Grand Theft Auto VI genannt.

Anlässlich des Finanzberichts sprach die Führung von Take-Two Interactive überzukünftige Spiele. Dabei erwähnte man auch das sich schon seit ungefähr sechs Jahren in Entwicklung befindliche BioShock.

CEO Strauss Zelnick sagte: Mit Blick auf die Zukunft glauben wir fest an unsere langfristige Pipeline, die die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 sowie die zukünftigen Markteinführungen von Judas, Project ETHOS, CSR 3, Top Goal, dem nächsten BioShock und vielen anderen aufregenden neuen Titeln von allen unseren Labels umfasst.

Im Bericht wird BioShock demnach weiterhin im Line-up aufgeführt. Doch weder bei Plattformen noch beim Release werden irgendwelche Angaben gemacht. Auch zum Stand der Entwicklung sagte man nichts.

Zuletzt übernahm Rod Fergusson die Leitung des für BioShock 4 verantwortlichen Studios Cloud Chambers, nachdem es in den Jahren zuvor Probleme bei der Entwicklung gegeben hatte.