BioShock 4: Rod Fergusson wird Studioleiter bei Cloud Chamber

Bioshock 4 blickt auf eine bewegte und mittlerweile über zehnjährige Entwicklungszeit zurück. Zuletzt soll der Shooter Berichten zufolge eine interne Prüfung nicht bestanden haben, worauf sich Publisher 2K dazu entschied, die Führung bei Entwickler Cloud Chamber auszutauschen.

Wie jetzt von ihm selbst verkündet, wird Rod Fergusson neuer Leiter des Studios sowie der Bioshock-Marke. Ferguson ist ein erfahrener Branchenveteran, der zuletzt bei Blizzard die Diablo-Reihe leitete und auch schon bei Bioshock Infinite geholfen hatte, die Entwicklung zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen.

„Darf ich euch eine Neuigkeit mitteilen?“, so Fergusson via Social Media. „Einige von euch haben es bereits erraten: Ich kehre zu 2K zurück, um als neuer Leiter der BioShock-Franchise eine Serie zu leiten, die mir sehr am Herzen liegt. Ich werde Cloud Chamber leiten und die Entwicklung des nächsten BioShock-Spiels sowie Franchise-Erweiterungen wie den in Entwicklung befindlichen Netflix-Film beaufsichtigen.“ „Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen loszulegen, bin mir aber bewusst, dass die Umstrukturierung des Studios eine schwierige Zeit für das Team ist. Ich bin zutiefst dankbar für die bisher geleistete Arbeit und werde mich dafür einsetzen, ein BioShock-Spiel zu entwickeln, auf das wir stolz sein können und das unsere Spieler lieben werden. Vorerst wartet noch eine Menge Arbeit auf mich, aber ich freue mich darauf, euch bald mehr darüber zu erzählen.“