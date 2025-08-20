BioShock 4: Rod Fergusson wird Studioleiter bei Cloud Chamber

Branchenveteran Rod Fergusson übernimmt die Studioleitung bei Bioshock 4-Entwickler Cloud Chamber.

Bioshock 4 blickt auf eine bewegte und mittlerweile über zehnjährige Entwicklungszeit zurück. Zuletzt soll der Shooter Berichten zufolge eine interne Prüfung nicht bestanden haben, worauf sich Publisher 2K dazu entschied, die Führung bei Entwickler Cloud Chamber auszutauschen.

Wie jetzt von ihm selbst verkündet, wird Rod Fergusson neuer Leiter des Studios sowie der Bioshock-Marke. Ferguson ist ein erfahrener Branchenveteran, der zuletzt bei Blizzard die Diablo-Reihe leitete und auch schon bei Bioshock Infinite geholfen hatte, die Entwicklung zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen.

„Darf ich euch eine Neuigkeit mitteilen?“, so Fergusson via Social Media. „Einige von euch haben es bereits erraten: Ich kehre zu 2K zurück, um als neuer Leiter der BioShock-Franchise eine Serie zu leiten, die mir sehr am Herzen liegt. Ich werde Cloud Chamber leiten und die Entwicklung des nächsten BioShock-Spiels sowie Franchise-Erweiterungen wie den in Entwicklung befindlichen Netflix-Film beaufsichtigen.“

„Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen loszulegen, bin mir aber bewusst, dass die Umstrukturierung des Studios eine schwierige Zeit für das Team ist. Ich bin zutiefst dankbar für die bisher geleistete Arbeit und werde mich dafür einsetzen, ein BioShock-Spiel zu entwickeln, auf das wir stolz sein können und das unsere Spieler lieben werden. Vorerst wartet noch eine Menge Arbeit auf mich, aber ich freue mich darauf, euch bald mehr darüber zu erzählen.“

Quelle
  2. Drakeline6 164635 XP First Star Silber | 20.08.2025 - 07:19 Uhr

    Naja ich weis nicht. Bioshock Infinite war schon echt gut, aber gerade Diablo 4 ziemlich lahm. Zumindest von der Story her absolut uninteressant.
    Hoffentlich bekommt er es hier wieder besser hin.

  3. Truelies82 7680 XP Beginner Level 4 | 20.08.2025 - 08:13 Uhr

    Na der Rod springt auch hin und her😅
    Da kommt noch ein Bioshock Film? Da bin ich ja gespannt.

    • de Maja 290995 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.08.2025 - 08:17 Uhr
      Aber von Netflix, kann eigentlich nicht gut werden 😅
      Anime können sie teilweise gut aber was Realverfilmungen das ist meist richtig schrecklich.

  4. Knappe 04 95405 XP Posting Machine Level 3 | 20.08.2025 - 08:17 Uhr

    Ich hoffe das wird was, ich warte schon ewig auf einen neuen Teil.

  6. Robilein 1145090 XP Xboxdynasty Legend Silber | 20.08.2025 - 09:18 Uhr

    Red Fergusson ist nicht gerade eine gute Perdonslie. Hoffe er verkackt es nicht wieder, besonders bei so einer großartigen Reihe wie Bioshock.

  8. RS85 78460 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.08.2025 - 10:19 Uhr

    Na hoffentlich wird Bioshock 4🔥unter der Leitung von ihm das, was der Großartigen Bioshock-Reihe würdig ist🎮🙄✌️.

  10. ShadowTerror90 49050 XP Hooligan Bezwinger | 20.08.2025 - 11:55 Uhr

    Der gute alte Rod.

    Seine letzten Projekte waren ja nicht so geil (Gears 4 oder Diablo 4) und jetzt bioshock 4 😅Hauptsache die 4 steht ?🤣

    Bei mir klingeln aber schon die Alarmglocken bei 10 Jahre Entwicklung.

