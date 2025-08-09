BioShock 4: Spiel erscheint auf jeden Fall – Take-Two CEO

Trotz gerüchteweise über zehn Jahren Entwicklungszeit scheint BioShock 4 noch weit von seiner Veröffentlichung entfernt zu sein.

Berichten zufolge soll das Spiel kürzlich eine interne Prüfung nicht bestanden haben, worauf man sich entschloss, die Führungsriege bei Entwicklerstudio Cloud Chamber auszutauschen.

In einem Interview anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse erteilt Take-Two CEO Strauss Zelnick Bedenken um eine möglicherweise im Raum stehende Einstellung des Shooters nun eine Absage.

Auf Nachfrage versichert er, dass BioShock 4 auf jeden Fall erscheinen wird und er dies mit Hand auf dem Herzen versichern könne:

„Wir sprechen nicht darüber, wie lang unsere Entwicklungszyklen sind. Wir hatten auf unserem Weg einige Höhen und Tiefen. Das ist richtig. Und wir hatten Veränderungen in der Studioleitung. Dennoch haben wir bei BioShock große Fußstapfen zu füllen, aufgrund des Erbes von Ken Levine, des Erbes dessen, was zuvor so erfolgreich war. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Erfahrung einerseits der BioShock-DNA treu bleibt und andererseits einen großen Schritt nach vorne darstellt. Das ist immer eine Herausforderung. Wir glauben, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind, aber es war nicht immer einfach.“