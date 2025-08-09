BioShock 4: Spiel erscheint auf jeden Fall – Take-Two CEO

Trotz gerüchteweise über zehn Jahren Entwicklungszeit scheint BioShock 4 noch weit von seiner Veröffentlichung entfernt zu sein.
Berichten zufolge soll das Spiel kürzlich eine interne Prüfung nicht bestanden haben, worauf man sich entschloss, die Führungsriege bei Entwicklerstudio Cloud Chamber auszutauschen.
In einem Interview anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse erteilt Take-Two CEO Strauss Zelnick Bedenken um eine möglicherweise im Raum stehende Einstellung des Shooters nun eine Absage.
Auf Nachfrage versichert er, dass BioShock 4 auf jeden Fall erscheinen wird und er dies mit Hand auf dem Herzen versichern könne:
„Wir sprechen nicht darüber, wie lang unsere Entwicklungszyklen sind. Wir hatten auf unserem Weg einige Höhen und Tiefen. Das ist richtig. Und wir hatten Veränderungen in der Studioleitung. Dennoch haben wir bei BioShock große Fußstapfen zu füllen, aufgrund des Erbes von Ken Levine, des Erbes dessen, was zuvor so erfolgreich war. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Erfahrung einerseits der BioShock-DNA treu bleibt und andererseits einen großen Schritt nach vorne darstellt. Das ist immer eine Herausforderung. Wir glauben, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind, aber es war nicht immer einfach.“
Hört sich nicht so überzeugend an, gerade heutzutage kann es zu einigen Überraschungen kommen, wenn nicht bald was Sinnvolles von dem Studio kommen sollte, könnte es doch eingestellt werden.
Hoffen wir mal das es gegen den Trend geht und nicht eingestellt wird und die ein Bioshock 4 rausbringen was der großartigen Reihe gerecht wird.Ich hätte zumindest voll Bock drauf auf ein gescheites Bioshock 4🎮😉✌️.
Bioshock ist so eine tolle marke.
Ich würde ein neues Bioshock feiern.
Aber hoffentlich wird es auch gut. Stellt euch nur mal ein Live Service Bioshock vor…
Ich muss zugeben, hab nur Teil 1 ein bisschen gezockt und es hat mich schnell wieder verloren.
Na dann hoffe ich das es auch dabei bleibt. Und natürlich darauf das die Qualität ähnlich der Vorgänger wird.
Ich würde mich tierisch über einen vierten Teil freuen, aber „interne Prüfung nicht bestanden“ klingt nicht gut…
Ich würde es schön finden wenn es wieder unter Wasser spielen würde. Fand das irgendwie viel besser als in den Wolken. Die Atmosphäre war der Hammer, vor allem im ersten Teil.