BioShock 4: Take-Two-Chef zeigt sich enttäuscht über lange Wartezeit

Mehr als zehn Jahre nach dem Release von BioShock Infinite hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick ausführlich zur langen Entwicklungszeit des nächsten BioShock-Spiels geäußert und dabei deutliche Worte gewählt.

Im Gespräch mit Game File erklärte Zelnick, dass er „zutiefst enttäuscht“ darüber sei, dass bislang kein neuer Hauptteil der Reihe veröffentlicht werden konnte. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Entwicklung des Projekts intern mehrfach auf Schwierigkeiten gestoßen sei.

Die Arbeiten am vierten BioShock-Spiel laufen bereits seit 2019. Entwickelt wird das Projekt von Cloud Chamber, einem Studio, das nach der Verkleinerung von Irrational Games gegründet wurde. Seit der Ankündigung wurden jedoch keine offiziellen Spielszenen oder umfangreichen Details veröffentlicht.

Laut Zelnick lag ein zentrales Problem darin, die richtige kreative Ausrichtung für das Spiel zu finden. Rückblickend habe das Unternehmen viel Zeit und Geld in verschiedene Ideen investiert, die sich letztlich als Sackgassen herausgestellt hätten.

Zusätzlich verwies der Take-Two-Chef auf die komplexen Abläufe großer Entwicklungsprojekte. Wie bei Filmproduktionen lasse sich häufig erst spät erkennen, ob einzelne kreative Ansätze tatsächlich funktionieren. Dieser Prozess könne viel Zeit beanspruchen und hohe Kosten verursachen.

Im vergangenen Jahr wurde außerdem die Führungsebene von Cloud Chamber neu aufgestellt. Hintergrund war offenbar eine interne Überprüfung des Projekts, deren Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprochen hatten.

Zeitgleich wurde der erfahrene Produzent Rod Fergusson als neuer Leiter der BioShock-Marke vorgestellt. Fergusson arbeitete zuvor unter anderem an BioShock Infinite sowie zuletzt an der Diablo-Reihe bei Blizzard.

Auch 2K äußerte sich zu den Veränderungen innerhalb des Studios. Laut einem Sprecher arbeite das Unternehmen intensiv daran, BioShock bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Intern sehe man bereits ein gutes Spiel, wolle jedoch ein deutlich stärkeres Endergebnis erreichen.