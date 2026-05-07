BioShock 4: Take-Two-Chef zeigt sich enttäuscht über lange Wartezeit

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Take-Two-Chef Strauss Zelnick spricht über Probleme, Führungswechsel und verlorene Entwicklungszeit bei BioShock 4.

Mehr als zehn Jahre nach dem Release von BioShock Infinite hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick ausführlich zur langen Entwicklungszeit des nächsten BioShock-Spiels geäußert und dabei deutliche Worte gewählt.

Im Gespräch mit Game File erklärte Zelnick, dass er „zutiefst enttäuscht“ darüber sei, dass bislang kein neuer Hauptteil der Reihe veröffentlicht werden konnte. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Entwicklung des Projekts intern mehrfach auf Schwierigkeiten gestoßen sei.

Die Arbeiten am vierten BioShock-Spiel laufen bereits seit 2019. Entwickelt wird das Projekt von Cloud Chamber, einem Studio, das nach der Verkleinerung von Irrational Games gegründet wurde. Seit der Ankündigung wurden jedoch keine offiziellen Spielszenen oder umfangreichen Details veröffentlicht.

Laut Zelnick lag ein zentrales Problem darin, die richtige kreative Ausrichtung für das Spiel zu finden. Rückblickend habe das Unternehmen viel Zeit und Geld in verschiedene Ideen investiert, die sich letztlich als Sackgassen herausgestellt hätten.

Zusätzlich verwies der Take-Two-Chef auf die komplexen Abläufe großer Entwicklungsprojekte. Wie bei Filmproduktionen lasse sich häufig erst spät erkennen, ob einzelne kreative Ansätze tatsächlich funktionieren. Dieser Prozess könne viel Zeit beanspruchen und hohe Kosten verursachen.

Im vergangenen Jahr wurde außerdem die Führungsebene von Cloud Chamber neu aufgestellt. Hintergrund war offenbar eine interne Überprüfung des Projekts, deren Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprochen hatten.

Zeitgleich wurde der erfahrene Produzent Rod Fergusson als neuer Leiter der BioShock-Marke vorgestellt. Fergusson arbeitete zuvor unter anderem an BioShock Infinite sowie zuletzt an der Diablo-Reihe bei Blizzard.

Auch 2K äußerte sich zu den Veränderungen innerhalb des Studios. Laut einem Sprecher arbeite das Unternehmen intensiv daran, BioShock bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. Intern sehe man bereits ein gutes Spiel, wolle jedoch ein deutlich stärkeres Endergebnis erreichen.

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7 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 263250 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.05.2026 - 12:48 Uhr

    Ich würde auch ein Remake des ersten Teils mit UE5 nehmen.
    Bioshock war damals grandios auf der Xbox360.
    Hab natürlich alle Teile nun für PC

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  2. Mech77 112135 XP Scorpio King Rang 1 | 07.05.2026 - 12:52 Uhr

    Oh je… Rod Fergusson… Wird das dann auch Live Service mit Endlosgrind?

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  5. Drakeline6 214215 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.05.2026 - 13:26 Uhr

    Ein Chef mit ehrlichen Worten findet man aber auch nur wirklich selten.
    Hoffe sehr, dass das Spiel jetzt auf Kurs gebracht werden kann.

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  6. DanSanAliaMi 104105 XP Elite User | 07.05.2026 - 13:52 Uhr

    Freu mich auf den neuen Teil. Aber wird bestimmt noch dauern. Die anderen Teile habe ich mindestens fünf Mal durchgespielt alle

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  7. mAsTeR OuTi 110660 XP Scorpio King Rang 1 | 07.05.2026 - 13:57 Uhr

    Immer mit der Ruhe… bis dahin einfach die alten Teile Spielen. Super gealtert und immer einen Ausflug wert 🙂

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