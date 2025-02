BioWare: Baldur’s Gate 3 Publishing Director kritisiert Entlassungen

Vor wenigen Tagen gab Electronic Arts die Umstrukturierung von BioWare bekannt, in deren Zuge einige Mitarbeiter zu anderen Teams transferiert oder ganz entlassen werden. Kritik für dieses Vorgehen und vor allem die Art und Weise gibt es jetzt seitens Baldur’s Gate 3 Publishing Director Michael Douse.

Douse bezeichnete die Entscheidung als kurzfristige Sparmaßnahme, die ein langfristiges Problem nicht löse. Außerdem kritisiert er, dass es Electronic Arts trotz aller finanzieller Mittel nicht gelinge, BioWare gebührend zu unterstützen. Der Verlust von „institutionelle Wissen“ durch Entwickler, die der Branche den Rücken kehren, sei die Folge:

„Um es ganz klar zu sagen: Was ich an der Art und Weise, wie Entlassungen durchgeführt werden, hasse, ist, dass sie vorgenommen werden, *bevor* die Entscheidungsträger wissen, was sie mit einem Studio tun sollen, und nicht als Ergebnis einer Richtungsentscheidung“, so Douse via X. „Das ist durchweg wahr. Es handelt sich um eine kurzfristige Kosteneinsparungsmaßnahme mit einem enormen personellen Aufwand, die ein langfristiges Problem nicht löst. (Das Fehlen einer tragfähigen strategischen Ausrichtung, die auf Führungsebene definiert wird).“

„Man kann es wahrscheinlich herausfinden, wenn man seinen Entwicklern vertraut, anstatt sie zu feuern. Positiv zu vermerken ist, dass ich eine leichte Verschiebung in diese Richtung feststelle. Im Bereich der Remasters und Remakes, mit geringem Risiko, aber sie sind die Grundlage für etwas Größeres.“

„Es ist möglich, große Teile der Entwicklerteams zwischen oder nach Projekten nicht zu entlassen. Entscheidend ist, dass dieses institutionelle Wissen für den nächsten Schritt beibehalten wird. Das wird oft als Ausrede für starke Einschnitte benutzt, und bis zu einem gewissen Grad kann ich das unter finanziellem Druck verstehen, aber zeigt das nicht nur, wie unnötig die aggressive Effizienz riesiger Konzerne ist? Ich würde es verstehen, wenn sie einen Hit nach dem anderen herausbringen würden – vielleicht könnte man argumentieren, dass es funktioniert -, aber die aggressiven Rationalisierungen (Entlassungen) sind es eindeutig nicht. Es ist *nichts als Kostensenkung* im brutalsten Sinne. Es sind *immer* die Leute am unteren Ende der Nahrungskette, die leiden, obwohl es *deutlich* die Strategie am oberen Ende der Nahrungskette ist, die das Problem verursacht. Auf einem Piratenschiff würde man den Kapitän über Bord werfen. Videospielunternehmen sollten wie Piratenschiffe geführt werden.“