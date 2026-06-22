BioWare: Die nächste Generation könnte fehlen: Warum Entwickler bei KI Alarm schlagen

Der Einsatz generativer KI bleibt eines der umstrittensten Themen der Spielebranche.
Während viele Unternehmen verstärkt auf entsprechende Technologien setzen, sehen zahlreiche Entwickler die Entwicklung kritisch und warnen vor langfristigen Folgen für die Industrie.
Zu den Kritikern gehört auch David Gaider, ehemaliger Autor der Rollenspielreihe Dragon Age und Mitgründer von Summerfall Studios. Seiner Ansicht nach könnte generative KI die Entwicklung von Spielen nicht zwangsläufig effizienter machen.
Stattdessen befürchtet er, dass Entwickler künftig einen erheblichen Teil ihrer Zeit damit verbringen könnten, von KI erzeugte Inhalte nachzubessern oder zu korrigieren.
Darüber hinaus sieht Gaider ein strukturelles Problem für die Zukunft der Branche. Viele Nachwuchsentwickler sammeln ihre ersten Erfahrungen über vergleichsweise einfache Aufgaben und Einstiegstätigkeiten. Werden diese Arbeiten zunehmend automatisiert, könnten wichtige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verloren gehen.
Neben praktischen Bedenken werden auch moralische und rechtliche Fragen diskutiert. Kritiker argumentieren, dass viele aktuelle KI-Modelle auf gewaltigen Datenmengen trainiert wurden, ohne dass die betroffenen Künstler, Autoren oder Kreativen dem ausdrücklich zugestimmt haben. Für Gaider ist dies einer der zentralen Kritikpunkte an der Technologie.
Die Debatte gewinnt weiter an Bedeutung, da immer mehr Studios und Publisher prüfen, wie sich generative KI in Entwicklungsprozesse integrieren lässt.
Gleichzeitig wächst innerhalb der Branche die Sorge, dass mögliche Effizienzgewinne langfristig mit neuen Herausforderungen für Ausbildung, Kreativität und Urheberrechte einhergehen könnten.
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Auch ein Grund warum die Next Gen ein gewaltiger Flop werden „könnte“…
Die ganzen „next“ Gen Exklusiv Spiele sind es dann einfach nicht wert da minimum 999$ und dann jeweils 90$ pro Spiel auf den Tisch zu legen.
Wenn ich überlege wie allein bei mir auf Arbeit simple Dinge von der KI nicht selten falsches ausgespuckt werden…. ufff wenn da keine Gegenkontrollen Pflicht vorgegeben wäre…
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht… du entlässt Mitarbeiter weil KI es macht und brauchst dann eigentlich mindestens genauso viel Mitarbeiter um das dann zu kontrollieren was die KI ausspuckt… Das schlimmste ist ja wenn man erst ganz spät auf Fehler suche geht…. Weil die KI ja auf diesen einen Fehler aufbaut…
Schlimm wird es ja, wenn die KI eine Langezeit im glauben ist, es richtig zu machen… Da kannst du fast das ganze Projekt begraben…
Falls jetzt jemand kommt, ja man kann die KI ja auf die Fehler suche schicken Nein das will man nicht… Das ist ein Strudel des Todes !!!
Im Nachhinein etwas zu korrigieren ist immer aufwendiger als es direkt richtig zu machen !!
Neues „Creatives“ kommt vom Menschen, KI setzt nur bekanntes um…
Ich denke du denkst da zu einfach und eingleisig.
Was nicht bedeuten soll das ich sage das alles durch KI ersetzt werden soll, aber es kommt eben immer drauf an wer es nutzt und wie man es nutzt.
Weil das Ding selbst eben erstmal neutral ist und keine m an alles für alles einsetzen kann.
Gehen wir doch mal ganz ganz weit zurück.
Pfeil und Bogen.
Das wurde nicht in erster Line dafür entwickelt um damit Kriege zu führen oder Menschen zu töten, sondern vermutlich eher zum Jagen und damit um es dem Menschen einfacher zu machen und sein besseres überleben zu sichern.
Und danach? Wie viele Millionen Menschen sind durch Pfeil und Bogen getötet worden? Hätte man nicht auch da schon den Riegel vorschieben müssen weil : es könnte ja sein das?
Und das zieht sich durch die ganze Menscheitsgeschichte.
nehmen wir doch mal einfach nur den Artikel oben.
Gaider sagt im Grunde das KI auf dem lernt was der Mensch erschaffen hat ohne das man den Menschen fragt.
Wo ist das anders als heute? Niemand erfindet heute mehr das Rad als Erster. Man sieht oder hört etwas, denkt sich seinen eigenen Teil und ändert ihn ab. Da fragt man auch nicht vorher ob man das darf oder ob jemand damit einverstanden ist, weil ja genügend eigenes drin ist.
Wo liegt also der unterscheid zur KI? Die macht genau das Gleiche. Sie nimmt das was vorhanden ist und macht daraus etwas was sie abändert. Genau das Gleiche was der Mensch tut nur das es eben kein Mensch ist und schon denkt eben der Mensch ganz anders.
Siehe deine Denkweise dann.
Du sagst(denkst das KI eben Fehler macht, vollkommen richtig, zuerst aber diese Fehler machen Menschen auch. Und auch dann muss nach dem Fehler gesucht werden und es braucht vielleicht andere Menschen um diesen Fehler zu finden.
Es ändert sich also rein gar nichts außer eben das der eine Mensch auf einmal gar kein Mensch mehr ist.
Der Unterschied ist aber eigentlich weitreichender. Während du als Mensch nur bedingt lernfähig bist ist die KI das nicht. Und vor allem hast nur du dein wissen von dem du, wie die KI auch, dann ausgehst das dieses Wissen richtig ist, bis irgendjemand sagt und beweist das es das nicht ist.
Siehe Millenium 00 Problem. Warum gab es das? weil der Mensch nur von 0 bis 99 gedacht hat und gar nicht darüber nachte das es irgendwann 2 0en gerbraucht würden.
Menschen lernen aus ihren Fehlern, aber nur wenn sie erkennen und akzeptieren das es ein Fehler ist.
Ein Kleinkind wird auch in 1.000 Jahren noch auf die Herdplatte packen, egal wie oft du denen sagen wirst das das „AUA“ tut. Ein KI hinegegen würde diesen Fehler nur einmal machen, wenn sie denn fühlen könnte, weil das Wissen was sie dann besitzt direkt an den „Nachfolger“ weiter geben würde.
Das Problem ist eigentlich der Mensch in erster Linie.
Die Hausfrau will den Festerputzroboter haben weil es ihr die Arbeit erleichtert und der Fensterputzer sagt es würde seinen Arbeitsplatz bedrohen weil man ihn dann nicht mehr benötigt weil der Roboter ja auf Dauer billiger ist.
Und eben selbst das „kreative“ was du ansprichst. Auch das ist im Grunde nur „geklaut“ Egal was es ist es basiert auf etwas was vorher irgendwie schon in irgend einer Form existierte. Vielleicht nicht alleine und man hat mehreres zusammen gewürfelt, aber es ist nichts Neues wie man eigentlich glauben mag. Und das macht die KI nicht anders.
Schau dir doch die Welt von Heute an. Und dann stell dir mal vor du wärst ein Mensch aus dem Jahr 1826. Alles Teufel, die Dämonen haben habe die Menschen ersetzt und sehen nur noch aus wie Menschen. Der Typ der da gerade mit dem Hubschrauber landet muss in Gesandter Gottes sein weil der kann ja fliegen und kommt aus dem Himmel.
Es gab, und wird immer, Zeiten geben wo sich Sachen mehr ändern als zu anderen Zeiten. Und genau da sind wir gerade mal wieder irgendwo drin. Das kann gut gehen, oder auch nicht, bisher ist es meist gut gegangen, aber wenn man immer alles von vorne herein sein gelassen hätte würden wir heute immer noch mit Steinen Tiere jagen damit wir was zu Essen bekommen 🙁
Und eine Falle dürfte auch niemand erfinden um die Hasen einfacher zu jagen, weil daraus könnte ja irgendjemand mal eine Tretmiene entwickeln und das ist ja was ganz schlechtes.
Gut, ist es auch, aber auch das basiert eben auf etwas ganz was anderem und da hat man den ders „erfunden“ hat auch nicht vorher gefragt ob das ok ist seine „Idee“, wie eigentlich wahrscheinlich nur darauf beruht das er irgendwann gesehen hat das sich ein Hase oder was auch immer in einer Wurzel verfangen hat und er ihn dann ganz einfach fangen konnte, verwendet.
Der Weg ist ja der richtige, das bestreite ich ja nicht.
Aber die Umsetzung wie es aktuell sehr oft vorkommt ist die Falsche
Ja man muss die KI nutzten, dafür ist sie da, aber aktuell sollte man da nicht alles drauf setzten um ein Produkt umzusetzen, das wollte ich damit sagen.
Zu viele sehen nur das Geld, aber nicht die sinnvolle Nutzung.
Nenn mir doch nur ein einziges Teil wo das anders ist oder war.
Das oberste Ziel eines jedes Menschen ist schnell viel Geld zu bekommen. Davon kann sich niemand frei sprechen, egal wie sehr er es behauptet
Das war bei mir auch mal so, hat sich aber geändert.
Ich war mal, ist lang her, in der „privaten“ Häuslichen Intensivpflege unterwegs…
Minimum 5000 Netto mit nach hause gebracht… April und Dezember war es mindestens 7500…
Der Preis dafür täglich mindestens 12 Stunden Dienste hatte und ich habe mindestens 25 Tage im Monat gearbeitet, Nachtdienst versteht sich, weil ich nur das Geld gesehen habe.. JA arbeitsrechtlich mäh, in der Pflege schaut da aber niemand drauf…
Dadurch habe ich nicht nur meine damalige gute Beziehung gekillt, sondern auch meinen Körper nachhaltig geschadet…
Jetzt habe ich einen Job der zu 90% vorm PC abläuft, bin einen komplett anderen Weg gegangen, im Home Office verdiene natürlich nicht mehr so viel.
Aber gerade am Anfang nach dem ich da raus war, hatte ich sehr viele Anfragen die Finanziell sehr lukrativ war, ich aber leider da zu spät angefangen habe über mein Leben nach zu denken…
Geld ist wirklich nicht alles…
Das schwere ist zu erkennen/realisieren mit wieviel man zu frieden/glücklich ist!!!
Klar geht immer mehr…Aber gerade wir „Otto“ Normal Arbeitnehmer müssen auf passen das wir uns nicht kaput machen….
Tun sie aber meist nicht.
Man sieht nur was man sehen will.
Heute kannst du es, vielleicht nicht ganz einfach, aber es bietet ja gewisse Vorteile. Was morgen ist ist morgen. Und wenn dann was passiert ist man hinterher eben wie üblich schlauer.
Ändert aber dennoch nichts dran : jeder will möglichst schnell möglichst viel Geld und am Besten natürlich mit möglichst wenig Aufwand.
Ja stimmt schon , wer weiß was wäre wenn ich Gesundheitlich nicht voll auf die Nase gefallen wäre, sondern es immer noch ein schleichender Prozess wäre.
Ich musste ja auch erst „lernen“
Und jetzt wieder die Frage : warum soll die KI das nicht auch lernen können?
Niemand ist sofort Perfekt und eigentlich ist niemand jemals perfekt.
So ist es. KI greift nur auf altes Wissen zu, aber erfindet nichts Neues. Innovationen werden immer noch vom Mensch selbst gemacht!
Du kannst KI sagen hier nimm die ganzen Zutaten von den 2D Marios und mach eine Fortsetzung. Könnte es funktionieren? Ja, aber das Ergebnis wäre wohl trotzdem unbefriedigend, weil nicht ein Element neu, frisch wäre und ob die KI das nahezu perfekte Leveldesign hinbekommen würde, ist ebenso fraglich.
Genau das ist es.
Jemand be uns auf Arbeit hat mal testweise ein Projekt gemacht.
Simple geschrieben:
Bausteine A-B-C-D…. Die KI sollte aus diesem etwas neues machen ohne das Grundgerüst zu wechseln…
Ergebnis war: B-D-A-C ……. Also Inhaltlich das selbe nur in einer anderen Reihenfolge
Wundert mich gar nicht.
Und ich habe sogar etwas Angst von den „Zutaten.“ Ein Schwarzer muss mitspielen, oder eine Frau, oder ein schwarzer Zwerg bei Herr der Ringe könnte am Ende aufgesetzt und irgendwie deplatziert wirken.
„KI schreib mir ein Drehbuch, das ähnlich ist wie…, aber bitte brutaler, oder gruseliger“ Die Idee alleine gefällt mir schon nicht.
Ganz so ist es auch nicht, KI bringt Fortschritte wo die Wissenschaft noch scheitert und entwickelt dabei auch komplett neue Sachen, gerade was Quantenoptik, Gravitationswellen Detektoren und Aufbau von Proteinen angeht, hat KI Fortschritte geschaffen von der die normale Wissenschaft noch Jahrzehnte entfernt war.
Und wie willst du die Technik auf die Kunst anwenden? Entwickle mal ein Spiel, Film oder Buch vollständig mit KI.
War halt drauf bezogen das KI nur altes Wissen nutzt und das ist halt falsch.
Gibt ja auch die KIs die eine eigene Sprache entwickelt haben und deswegen abgeschaltet wurden.
Du musst da differenzieren. Das,w as du beschreibst, sind wissenschaftliche Berechnungen, die auch nur auf bereits vorhandenen Erkenntnissen beruhen.
Ein KI entwickelt ohne Vorgabe gar nichts von selbst. Also auch da gaben Wissenschaftler vor: „entschlüssle bitte Proteinketten aufgrund gängiger Berechnungsgrundlagen“. Sie kennt aber die Grundlagen und Modelle bzw. Formeln und muss diese erste nicht kreieren und Wissenschaftler müssen nicht erst die Fehler der KI-Kreationen langwierig korrigieren…
Selbst mit genauesten Vorgaben ist KI zu fehleranfällig, etwas von sich aus zu kreieren. Aber sie rechnet unheimlich schnell, deswegen funktioniert sie in deinen wissenschaftlichen Beispielen sehr gut.
Ja natürlich muss man noch Prompts eingeben aber gerade bei den Proteinketten und Gravitationswellen Detektoren hat die KI eigene Berechnungsgrundlagen geschaffen, wo die Wissenschaftler noch nicht wissen wie sie es gemacht, also quasi die richtige Lösung gefunden ohne den bekannten Rechenweg zu nutzen.
Ist höchst interessant wenn man sich reinliest.
Kommt auf die Qualität der KI an, da wird sich entwicklungstechnisch noch einiges tun.
Aber nicht da wo wir aktuell sind…
Da werden noch ein paar sehr viele Jahre vergehen.
Wir werden sehen, manchmal kann es ganz schnell gehen mit dem Fortschritt.
Ich befürchte schon das es schneller geht als einem das Lieb ist.
Bleibe aber dabei, wenn alle Menschen von der KI profitieren finde ich es gut, wenn aber nur ein paar wenige dadurch noch exorbitant mehr Geld machen, ist es Mist.
Da Menschen einfach nur Menschen sind wird es wohl eher auf deine letztere Aussage zutreffen, ein paar wenige werden reicher und mächtiger.
Leider wird es wohl (wieder) darauf hinauslaufen
War es jemals mit irgend etwas anderem anders?
Glaube ich nicht, das wird exponentiell steigen. Man muss ja nur gucken wo KI filmtechnisch schon ist, vom ersten uncanny Clip mit Will Smith der Spaghetti isst zum ersten richtigen Film sind nur drei Jahre gewesen, von 2023 bis heute.
Eher auf die Anpassung von Ki und Robotik
So schnell nicht. Momentan ist erst mal ein gewisser Zenit erreicht. KI wird zwar erst mal schneller, aber schlauer wird sie in nächster Zeit nicht merklich und die Fehelranfälligkeit wird auch erst mal stagnieren.
Daher werden auch KI-Slops zunehmen.
Bald läuft Terminator durch die Gegend
Und sammelt vielleicht den Müll ein den du auf den Boden wirfst. ohne dich gleich zu „ELIMINIEREN!“ weil du ja etwas tust was du eh nicht tun solltest.
Wäre das verkehrt? Nein.
Aber was man dann nur sehen würde das sämtliche „Müllmänner“ ihren Job verlieren.
Ich werfe den müll schön brav in den Mülleimer 😁 bin nicht so einer 😉
Und ja viele verlieren ihren Job nicht gut evtl die wo noch arbeiten müssen bis 70 arbeiten frag Mal unsere Regierung…
Wie wäre es neben der Rente noch Flaschen zu sammeln…
Anderes Problem.
Du kannst nicht alles Verallgemeinern.
Rente mit 70 funktioniert? Siehe Dänemark? Ja, funktioniert, nur das Dänemark eben ein ganz anderes System hat und deswegen funktioniert es vielleicht.
Wie willst du Berufe anhand des Lohns bemessen? Ich bin Verkäufer, ich werde jeden tag dutzende Male für Sachen angeschnutzt wofür ich nicht das geringste kann und darf ich im Normalfall meine Meinung sagen, nämlich das der vor mir einfach nur unendlich blöd ist? Nein, du musst es schlucken, weil dein Job ja davon abhängt weil du für Leute da sein musst die dir wünschen das du keinen hast. Weil der Scheiß Laden ja am besten Pleite gehen soll.
Und hab ichs dann einfacher als ein Bauarbeiter der jeden Tag 1.000 Kilo Steine schleppt?
Du kannst nichts Verallgemeinern und gleichzeitig kannst du nicht alles Individuell behandeln obwohl man es eigentlich müsste.
Die Welt ist noch nie fair gewesen. Das einzige was konstant ist ist das wenn du genug Geld hast du genug macht hast um es dir einfacher zu machen und das du dann garantiert immer noch ein Egoist wärst auch wenn du was anderes behaupten magst.
Jeder Mensch.
Ich meinte es ironisch 😂 finde es auch nicht in Ordnung was zur Zeit los ist.
Mit 70 Rente OK wer es will kann es ja machen .
Vor allem weil die „Begründung“ ja im gewisser Weise stimmt.
Der Mensch wird immer älter, aber das tut nicht der der jetzt schon alt ist, sondern der der heute geboren wird.
Was? Es bedeutet sich beruflich weiterzubilden? In der Programmierung? 😄
Da sitze ich hier schwitzend auf dem Sofa und dachte das wäre normal…
Der Fallstrick ist da, keine Frage. Aber drüber stolpern muss der Nachwuchs dann schon selber.
Anders ausgedrückt: Es sollte nicht zu viel verlangt sein, die KI nur für geeignete Use-Cases zu verwenden.
Wenn ich Entwickler werden möchte, sollte ich die Basics natürlich selbst mal ausprogrammieren und nicht direkt zur KI greifen.
Er hat recht.