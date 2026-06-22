BioWare: Die nächste Generation könnte fehlen: Warum Entwickler bei KI Alarm schlagen

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„Wie sollen neue Entwickler noch lernen?“ Ex-BioWare-Autor warnt vor KI-Trend.

Der Einsatz generativer KI bleibt eines der umstrittensten Themen der Spielebranche.

Während viele Unternehmen verstärkt auf entsprechende Technologien setzen, sehen zahlreiche Entwickler die Entwicklung kritisch und warnen vor langfristigen Folgen für die Industrie.

Zu den Kritikern gehört auch David Gaider, ehemaliger Autor der Rollenspielreihe Dragon Age und Mitgründer von Summerfall Studios. Seiner Ansicht nach könnte generative KI die Entwicklung von Spielen nicht zwangsläufig effizienter machen.

Stattdessen befürchtet er, dass Entwickler künftig einen erheblichen Teil ihrer Zeit damit verbringen könnten, von KI erzeugte Inhalte nachzubessern oder zu korrigieren.

Darüber hinaus sieht Gaider ein strukturelles Problem für die Zukunft der Branche. Viele Nachwuchsentwickler sammeln ihre ersten Erfahrungen über vergleichsweise einfache Aufgaben und Einstiegstätigkeiten. Werden diese Arbeiten zunehmend automatisiert, könnten wichtige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten verloren gehen.

Neben praktischen Bedenken werden auch moralische und rechtliche Fragen diskutiert. Kritiker argumentieren, dass viele aktuelle KI-Modelle auf gewaltigen Datenmengen trainiert wurden, ohne dass die betroffenen Künstler, Autoren oder Kreativen dem ausdrücklich zugestimmt haben. Für Gaider ist dies einer der zentralen Kritikpunkte an der Technologie.

Die Debatte gewinnt weiter an Bedeutung, da immer mehr Studios und Publisher prüfen, wie sich generative KI in Entwicklungsprozesse integrieren lässt.

Gleichzeitig wächst innerhalb der Branche die Sorge, dass mögliche Effizienzgewinne langfristig mit neuen Herausforderungen für Ausbildung, Kreativität und Urheberrechte einhergehen könnten.