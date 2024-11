BioWare: Dragon Age Collection wäre eine Herausforderung

Autor:, in / BioWare

Nachdem in der letzten Woche mit BioWare mit Dragon Age: The Veilguard den neusten Teil der Rollenspielreihe auf den Weg brachte, dürfte so mancher (erneut) einen Blick auf die vorherigen Teile werfen wollen.

Eine Dragon Age Remastered Collection wäre da eine tolle Sache, damit neue und alte Spieler die Anfänge der Reihe erleben können.

Doch eine solche Spielesammlung für aktuelle Plattformen wäre eine Herausforderung. Das sagte Jon Epler, Creative Director von The Veilguard, gegenüber The Rolling Stones.

Wie Epler erklärt, wurden die früheren Teile der Reihe auf unterschiedlichen und kompliziert zu handhabenden Engines programmiert.

Dragon Age 2 und Dragon Age: Origins etwa entstanden in der Eclipse Engine, Dragon Age Inquisition mit Frostbite.

Epler sagte: „Ich glaube, ich bin einer von vielleicht 20 Leuten bei BioWare, die Eclipse tatsächlich benutzt haben. Es ist etwas, das nicht so einfach sein wird wie Mass Effect, aber wir lieben die Originalspiele. Sag niemals nie, darauf läuft es wohl hinaus.“

Völlig ausschließen sollte man die Möglichkeit aber nicht, wie Epler hinzufügt.