BioWare: Mitarbeiter besorgt über die Zukunft des Studios

Am Montag gab Electronic Arts den Verkauf an eine private Investorengruppe bekannt. Der Deal wurde für 55 Milliarden Dollar eingetütet, umfasst aber auch 20 Milliarden Dollar Schulden, die der Publisher von JPMorgan Chase übernimmt.
Die Privatisierung und die neuen Schulden schüren die Angst um die Zukunft der zugehörigen Unternehmen. So auch bei BioWare.
Stimmen des Entwicklerstudios, bekannt für Spielereihen wie Mass Effect und Dragon Age, sind erneut in Sorge, nachdem schon im Januar Entlassungen vorgenommen wurden.
Mehrere Mitarbeiter haben nach der Meldung des Verkaufs ihre Gefühle gegenüber Insider Gaming anonym kundgetan, die die derzeitige Stimmung widerspiegeln dürften.
„Seht euch die Negativität an, die nach Dragon Age aufkam. Wenn wir damals schon das Gefühl hatten, dass es nur noch schlimmer werden würde, könnt ihr euch vorstellen, was einige von uns jetzt denken“, sagte ein Mitarbeiter von BioWare.
Der Abschluss der privaten Übernahme wird für den Beginn des Geschäftsjahres 2027 erwartet, das am 1. April 2026 beginnt. Die Mitarbeiter bereiten sich aber schon darauf vor, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Ein Mitarbeiter schaut sich etwa schon seit einem Jahr nach anderem Jobs um und hält sein Portfolio immer bereit.
Die Sorge der Menschen nach weiteren Entlassungen speziell bei BioWare liegt auch darin begründet, dass 2023 nach dem Misserfolg von Dragon Age: The Veilguard die Anzahl der Mitarbeiter von über 200 auf unter 100 reduziert worden war.
Laut dem Bericht gab es zeitweise sogar Gespräche über den Verkauf des Studios. Was diese ergeben haben, darüber gibt es keine Erkenntnisse.
Derzeit arbeitet BioWare am nächsten Mass Effect, das von einem kleinen Team entwickelt wird und seit kurzem mehr Ressourcen erhalten hat. Das Team geht davon aus, dass es erscheinen wird.
Ein Mitarbeiter sagte: „Wir werden weiterarbeiten, bis man uns sagt, dass wir fertig sind. Das ist nicht die gesündeste Art zu leben, aber solange wir weiterhin unser Gehalt bekommen, werden wir nicht einfach gehen.“
Hoffentlich kommt M.E. 5 noch und es wird geil🙄
Welcher Entwickler hat aktuell nicht Angst um seinen Job?
Zu viele Spiele erscheinen, wirtschaftliche Lage, Inflation, Geldgeile Publisher und Konzerne, Investitionen in KI, Spiele-Flops, Ultimate Team überschattet alles und und und
Mal schauen, ob die Mass Effect überhaupt noch fertig entwickeln dürfen.
Ich hab noch nicht ein Bioware Game durchgespielt und zwar weil ich die Spiele einfach zum Sterben langweilig finde. Also: Schade um die Arbeitsplätze, die Spiele können gern in der Versenkung verschwinden.
Je weiter man zurück geht, desto besser waren ihre Spiele. Sie waren tatsächlich mal Meister des Storytellings und RPG Profis. Baldur’s Gate, Neverwinter Nights oder KOTOR lassen die Herzen von RPG Fans höher schlagen. Bis heute eine exotische Ausnahme in ihrem Portfolio: MDK 2.
Ihr erstes Spiel hast wohl vergessen: Shattered Steel
Oha sieht nice aus, so wie Earth Siege oder Mech Warrior. Habe ich tatsächlich nicht selbst gespielt. War das gut damals?
War glaub ein solider 70er Titel. Hab’s damals aber auch nicht gespielt.
PC Games gab damals 82% und PC Joker 80%.
Also besser als ich es in Erinnerung habe
Habe das Shattered Steel bei Erscheinen gespielt, solider 70% klingt auch so wie ich es in Erinnerung habe. Fand MechWarrior und Earthsiege 1+2 / Battledrome aber besser.
Shattered Steel gibt es bei GoG und Steam für unter 10€
Hab’s auch vorhin gesehen. Aber das Spiel ist grafisch nicht gut gealtert
Hab tatsächlich vergessen, dass Baldurs Gate und neverwinter Nights von denen war. Die waren echt gut, hatten aber auch nen ordentlichen Schwierigkeitsgrad.
Da ist dann schluss mit wokeness und Genderwahn
Es wäre schön, wenn das Pendel mal nicht abwechselnd nach links oder rechts ausschlagen würde, sondern einfach mal in der Mitte bleibt. Wieder weniger Extreme, wieder mehr offener Dialog und Verständnis von beiden Seiten. Ich weiß, wird mit dieser Rasse nicht passieren – vorher löschen wir uns selbst aus. Aber träumen darf man…
Kein Wunder machen Außerirdische einen großen Bogen um die Erde ^^
– Hey, schau mal wie unzivilisiert die Menschen sind
– Igitt
Außerirdische mit oder ohne Titten? Frage für nen Freund… (siehe oben)
Sollte kein Unterschied hier darstellen
Die Aussage/ den Wunsch kann ich auch so unterschreiben. Die Meisten denken nur noch in Schwarz/Weiß-Kategorien. Mir hängt diese ewige, extreme Polarisation auch zum Hals raus.
Na an deren ihrer Stelle wäre ich schon seit dem Woke Mist Namens Dragon Age Veilguard besorgt um meinen Job.
Mittlerweile können die dieses Woke Studio ruhig schließen, juckt mich nicht mehr.