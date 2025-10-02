BioWare: Mitarbeiter besorgt über die Zukunft des Studios

Nach dem Verkauf von Electronic Arts äußern Mitarbeiter des Spieleentwicklers BioWare zunehmend ihre Sorgen über die Zukunft des Unternehmens.

Am Montag gab Electronic Arts den Verkauf an eine private Investorengruppe bekannt. Der Deal wurde für 55 Milliarden Dollar eingetütet, umfasst aber auch 20 Milliarden Dollar Schulden, die der Publisher von JPMorgan Chase übernimmt.

Die Privatisierung und die neuen Schulden schüren die Angst um die Zukunft der zugehörigen Unternehmen. So auch bei BioWare.

Stimmen des Entwicklerstudios, bekannt für Spielereihen wie Mass Effect und Dragon Age, sind erneut in Sorge, nachdem schon im Januar Entlassungen vorgenommen wurden.

Mehrere Mitarbeiter haben nach der Meldung des Verkaufs ihre Gefühle gegenüber Insider Gaming anonym kundgetan, die die derzeitige Stimmung widerspiegeln dürften.

„Seht euch die Negativität an, die nach Dragon Age aufkam. Wenn wir damals schon das Gefühl hatten, dass es nur noch schlimmer werden würde, könnt ihr euch vorstellen, was einige von uns jetzt denken“, sagte ein Mitarbeiter von BioWare.

Der Abschluss der privaten Übernahme wird für den Beginn des Geschäftsjahres 2027 erwartet, das am 1. April 2026 beginnt. Die Mitarbeiter bereiten sich aber schon darauf vor, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Ein Mitarbeiter schaut sich etwa schon seit einem Jahr nach anderem Jobs um und hält sein Portfolio immer bereit.

Die Sorge der Menschen nach weiteren Entlassungen speziell bei BioWare liegt auch darin begründet, dass 2023 nach dem Misserfolg von Dragon Age: The Veilguard die Anzahl der Mitarbeiter von über 200 auf unter 100 reduziert worden war.

Laut dem Bericht gab es zeitweise sogar Gespräche über den Verkauf des Studios. Was diese ergeben haben, darüber gibt es keine Erkenntnisse.

Derzeit arbeitet BioWare am nächsten Mass Effect, das von einem kleinen Team entwickelt wird und seit kurzem mehr Ressourcen erhalten hat. Das Team geht davon aus, dass es erscheinen wird.

Ein Mitarbeiter sagte: „Wir werden weiterarbeiten, bis man uns sagt, dass wir fertig sind. Das ist nicht die gesündeste Art zu leben, aber solange wir weiterhin unser Gehalt bekommen, werden wir nicht einfach gehen.“