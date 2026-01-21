BioWare: Studio arbeitet nach Anthem-Ende an nur einem Projekt

Laut Ex-BioWare-Manager Mark Darrah arbeitet BioWare nach der Abschaltung der Anthem-Server nur noch an einem Projekt.

In einem ausführlichen Gespräch mit YouTuber Destin Legarie blickt Mark Darrah auf die turbulente Entstehung von Anthem zurück, nur wenige Tage nachdem die Server des Online‑Action‑RPGs am 12. Januar 2026 endgültig abgeschaltet wurden.

Der frühere BioWare‑Manager spricht offen über interne Herausforderungen, die das Projekt geprägt haben, und beschreibt, wie das Studio damals mit zu wenig Ressourcen an einem zu großen Vorhaben arbeitete.

Gleich zu Beginn des Interviews schildert Darrah, wie BioWare über Jahre hinweg mehrere parallele Produktionen stemmen wollte und dadurch immer wieder in Konkurrenz um Personal und Aufmerksamkeit geriet.

Erst seit 2022 habe sich das Studio zu einer Phase entwickelt, in der nur noch ein einziges Großprojekt im Zentrum steht. Aktuell sei dies Mass Effect, das laut Darrah sämtliche Kapazitäten binde.

Im weiteren Verlauf verteidigt er die Entscheidung, mit Anthem bewusst neue Wege zu gehen. Er erinnert daran, dass BioWare sich in seiner Geschichte mehrfach neu erfunden habe, von frühen 2D‑Rollenspielen über taktische RPGs bis hin zu actionorientierten Serien wie Mass Effect. Aus seiner Sicht sei es daher folgerichtig gewesen, ein Projekt wie Anthem anzugehen, auch wenn es sich später als zu ambitioniert herausstellte.

Darrah betont, dass die damalige Einschätzung schwierig gewesen sei. Ob das Konzept zu weit vom bisherigen Profil des Studios entfernt war, habe man erst im Rückblick klar erkennen können.

Die Veröffentlichung im Februar 2022 brachte gemischte Reaktionen hervor, geprägt von technischen Problemen und einem spürbaren Mangel an Inhalten.

Ein geplanter Neustart des Gameplays wurde 2021 verworfen, als die Verantwortlichen beschlossen, die Kräfte auf kommende Dragon Age‑ und Mass Effect‑Titel zu konzentrieren.

Mit dem endgültigen Ende der Server rückt Darrahs Einordnung nun in ein neues Licht und liefert einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines der umstrittensten Projekte der BioWare‑Historie.