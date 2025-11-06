Biped 2: Couch-Koop-Spiel lädt zu neuen Abenteuern ein

META Publishing, ein Publishing Label von Owlcat Games, veröffentlicht heute Biped 2, die Fortsetzung des gefeierten Koop-Abenteuers und Gewinner des Game Connection Indie Game of the Year 2025.

Biped 2 ist auf Windows PC via Steam, GOG und Epic Games Store sowie PlayStation 4|5, Nintendo Switch und Xbox One | Series X|S erhältlich.

Nachdem die mutigen Zweibeiner alle Signale auf der Erde reaktiviert haben, taucht eine geheimnisvolle Mitteilung von einem fremden Planeten auf. Jemand ruft nach Hilfe – und Aku und Sila wollen gemeinsam mit den Neulingen Mimo und Azul antworten.

Biped 2 führt einen erweiterten Multiplayer ein, mit Vier-Spieler-Online- und Couch-Koop sowie neue Roboter, Missionen, Biome und Anpassungsoptionen. Noch mehr Wettbewerb bietet der neue 2-gegen-2-Modus, in dem die Teams tückische Rätsel lösen müssen und beweisen wollen, wer die besten Abenteurer sind.

Für Solospieler bietet Biped 2 ein komplettes Einzelspieler-Erlebnis, mit dem sie ihre Fähigkeiten verbessern und sich auf das kooperative Chaos und den Wettbewerb im Mehrspielermodus vorbereiten können.

Tut euch zusammen!: Spielt als charmante zweibeinige Roboter Aku und Sila, bekannt aus dem ersten Spiel, oder als zwei putzige neue Charaktere, die aufeinander aufpassen und Seite an Seite zu neuen Abenteuern aufbrechen.

Neue Mechaniken: Versucht euch an neuen Arten der Fortbewegung, die nahtlos ins Spiel integriert wurden. Steigt per Gleitschirm in die Lüfte und zeichnet schicke Figuren in den Himmel oder erobert per Greifhaken Kanten und Abbruchstellen.

Erkundet neue Biome: Deckt die Geheimnisse eines fremdartigen Planeten auf und trefft neue Charaktere und sogar Elementarwesen. Erkundet unbekannte Umgebungen und seid bereit, euch Herausforderungen zu stellen, die auf die einzelnen Spielmodi zugeschnitten sind: Solo, Zwei- oder Vier-Spieler-Koop…

Passt eure Bots an: Putzt eure Bipeds heraus, um eure neuen Freunde zu beeindrucken: Sammelt Schätze und kauft verrückte Hüte! Gestaltet euren Bot ganz individuell oder geht im Partnerlook auf Abenteuer.

Baut selbst: Nutzt den Steam Workshop, um eure eigenen Level zu designen. Teilt sie mit der Community und schaut, was andere so zusammenbasteln! Die Möglichkeiten sind praktisch endlos.

Biped 2 bietet mehr als 20 neue Mechaniken und über 50 neue physikbasierte Rätsel. Spieler, die Biped 2 auf Steam besitzen, können außerdem einen Freund über den Friend Pass kostenlos zum Online-Spiel einladen, sodass es einfacher denn je ist, sofort loszulegen und gemeinsam zu spielen.

Hier noch der neue Trailer: