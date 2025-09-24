Biped 2: Demo zum Koop-Abenteuer

Biped 2 erscheint am 5. November 2025 mit Vier-Spieler-Koop und neuen Modi! Eine Demo ist ebenfalls verfügbar.

Das preisgekrönte Koop-Abenteuer erhält endlich seine Fortsetzung: Biped 2 erscheint am 5. November 2025 für Windows PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Veröffentlicht von META Publishing unter dem Owlcat Games Label und ausgezeichnet als Indie Game of the Year 2025 bei den Game Connection Awards, baut der Nachfolger die beliebten Spielmechaniken des Originals deutlich aus.

In der neuen Geschichte empfangen die mutigen Roboter Aku und Sila nach ihrer Mission auf der Erde ein geheimnisvolles Notsignal von einem fernen Planeten. Gemeinsam mit den neuen Charakteren Mimo und Azul begeben sie sich auf ein weiteres Abenteuer voller Rätsel und Gefahren.

Biped 2 erweitert das Gameplay erstmals um Vier-Spieler-Online- und Couch-Koop, sodass Freunde sowohl lokal als auch online gemeinsam antreten können. Neben neuen Missionen, frischen Robotern und abwechslungsreichen Biomen bietet das Spiel zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Features von Biped 2:

Tut euch zusammen!: Spielt als charmante zweibeinige Roboter Aku und Sila, bekannt aus dem ersten Spiel, oder als zwei putzige neue Charaktere, die aufeinander aufpassen und Seite an Seite zu neuen Abenteuern aufbrechen.

Spielt als charmante zweibeinige Roboter Aku und Sila, bekannt aus dem ersten Spiel, oder als zwei putzige neue Charaktere, die aufeinander aufpassen und Seite an Seite zu neuen Abenteuern aufbrechen. Neue Mechaniken: Versucht euch an neuen Arten der Fortbewegung, die nahtlos ins Spiel integriert wurden. Steigt per Gleitschirm in die Lüfte und zeichnet schicke Figuren in den Himmel oder erobert per Greifhaken Kanten und Abbruchstellen.

Versucht euch an neuen Arten der Fortbewegung, die nahtlos ins Spiel integriert wurden. Steigt per Gleitschirm in die Lüfte und zeichnet schicke Figuren in den Himmel oder erobert per Greifhaken Kanten und Abbruchstellen. Erkundet neue Biome: Deckt die Geheimnisse eines fremdartigen Planeten auf und trefft neue Charaktere und sogar Elementarwesen. Erkundet unbekannte Umgebungen und seid bereit, euch Herausforderungen zu stellen, die auf die einzelnen Spielmodi zugeschnitten sind: Solo, Zwei- oder Vier-Spieler-Koop…

Deckt die Geheimnisse eines fremdartigen Planeten auf und trefft neue Charaktere und sogar Elementarwesen. Erkundet unbekannte Umgebungen und seid bereit, euch Herausforderungen zu stellen, die auf die einzelnen Spielmodi zugeschnitten sind: Solo, Zwei- oder Vier-Spieler-Koop… Passt eure Bots an: Putzt eure Bipeds heraus, um eure neuen Freunde zu beeindrucken: Sammelt Schätze und kauft verrückte Hüte! Gestaltet euren Bot ganz individuell oder geht im Partnerlook auf Abenteuer.

Putzt eure Bipeds heraus, um eure neuen Freunde zu beeindrucken: Sammelt Schätze und kauft verrückte Hüte! Gestaltet euren Bot ganz individuell oder geht im Partnerlook auf Abenteuer. Baut selbst: Nutzt den Steam Workshop, um eure eigenen Level zu designen. Teilt sie mit der Community, und schaut, was andere so zusammenbasteln! Die Möglichkeiten sind praktisch endlos.

Ein besonderes Highlight ist der neue 2v2-Modus, in dem Spieler nicht nur knifflige Rätsel lösen, sondern auch direkt gegeneinander antreten. Damit kombiniert Biped 2 spannende Koop-Herausforderungen mit einem zusätzlichen Wettbewerbselement, das für noch mehr Langzeitmotivation sorgt.