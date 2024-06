Bittersweet Birthday: Harte Kämpfe im Action-RPG

DANGEN Entertainment hat angekündigt, dass Bittersweet Birthday im zweiten Quartal 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird. Die Ankündigung wird von einem Trailer begleitet, der auf der Guerrilla Collective und Latin America Games Showcase 2024 gezeigt wurde.

Bittersweet Birthday ist ein Action-RPG, in dem jede Kampfbegegnung im Spiel eine herausfordernde und einzigartige Erfahrung ist.

Die Spieler müssen die Muster der Feinde lernen und sich an ihren unaufhörlichen Angriffen vorbeischlängeln, um ihre Gegner in erbitterten Kämpfen niederzustrecken, die Souls-ähnliche Ausweichrollen-Mechaniken mit der Hölle der Kugeln kombinieren.

Die Spieler nutzen Schlagkombinationen, Blocks, Paraden und mächtige Rückzugsangriffe, um eine vielseitige Gruppe von Gegnern zu besiegen, die in mehreren Phasen immer schwieriger werden.

Außerhalb der Kämpfe können die Spieler die Geheimnisse um die Vergangenheit des Protagonisten durch Erkundung und eine bunte Gruppe von Charakteren aufdecken.

Sie können Nebenquests erfüllen und geheime Gegenstände entdecken, um Memories freizuschalten, die ihren Kampfstil beeinflussen. Oder sie können sich eine Pause mit Minispielen gönnen, darunter Darts, Gachapon und mehr.

Ihr wacht auf… benommen und ohne Erinnerungen. Während ihr euch fragt, wo ihr seid und wie ihr dorthin gekommen seid, ertönt eine seltsame Stimme aus dem Lautsprechersystem und bietet euch einen Ausweg an. Unberechenbare Individuen machen Jagd auf euch und es sieht so aus, als ob eure einzige Chance zu entkommen darin besteht, zuzuhören…

Inmitten von Traumata und zerbrochenen Erinnerungen sammelt ihr die Scherben eurer Vergangenheit auf und macht euch bereit… Ihr müsst zu einer Geburtstagsparty gehen.

Der Bittersweet Birthday Announcement Trailer zeigt einen Einblick in die Anfänge des Dilemmas des Hauptcharakters, seine Rivalität mit dem vogelähnlichen Charakter Rocc und einen Blick auf die intensive Action und die lebhafte Erkundung des Feldes.

Derzeit ist eine spielbare Demo auf der Steam-Store-Seite von Bittersweet Birthday verfügbar.

„Die Hauptinspirationen für Bittersweet Birthday sind die früheren Monster Hunter-Titel, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, OneShot, Undertale und Hyper Light Drifter. Diese (und viele andere) sind Spiele, die entweder durch das Gameplay, die Story oder einen anderen Faktor einen Platz tief in unseren Herzen gefunden haben; und wir sind begierig darauf, eine Erfahrung zu verschenken, in die sich die Leute verlieben können und die sie genauso in sich selbst tragen können“, sagt Ricardo Noriega von World Eater Games.