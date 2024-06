Black Desert: Alle neuen Infos vom Heidel Ball

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss veranstaltete seinen jährlichen Heidel Ball in der mittelalterlichen französischen Burgstadt, welche die Region Heidel in seinem MMORPG Black Desert Online inspiriert hat. Dort gab es eine Reihe von Inhaltsankündigungen, ein Treffen der weltweiten Community und mehr.

Das Schloss Chateau de Beynac aus dem 12. Jahrhundert (Ridley Scott: The Last Duel) diente als malerische Kulisse für eine ganztägige Veranstaltung, bei der Executive Producer Jaehee Kim und sein Team per Livestream einen umfassenden Überblick über die Inhalte für den Sommer und Herbst dieses Jahres gaben.

Im Rahmen der zahlreichen Enthüllungen kündigte Pearl Abyss die neue männliche Klasse Dosa sowie wichtige Details zu den neuen Bossen, den Volksgeschichten, der Geografie und den Aufrüstungssystemen für die beliebte Erweiterung Land des Morgenlichts: Seoul an.

Das Entwicklungsteam hat einen neuen Hardcore-Server für kompetitive Spieler eingeführt und einen bei den Fans beliebten Handlungsstrang für die Saga von Jordine, einen wichtigen Charakterbogen in der Haupthandlung von Black Desert, überarbeitet.

Das Team zeigte erstes Bildmaterial der in Arbeit befindlichen nativen PlayStation 5-Version von Black Desert Console. Anschließend gab es einen Blick in die Zukunft des florierenden MMORPGs: Erste Details zur verschneiten Erweiterung Berg der Morgenröte wurden enthüllt.

Bei Beendigung wird zudem das höllische Land der Dämonen geöffnet, eine massive, trutzige Festung, voller Kämpfe gegen verschiedene Monster und Bosse.

Hier könnt ihr den gesamten Heidel Ball 2024 Livestream ansehen:

Schließlich enthüllte das Team das Konzept des nächsten Kapitels von Black Desert, einer neuen Prequel-Erweiterung, die Tausende von Jahren vor der aktuellen Storyline-Ära spielt.

Die Veranstaltung lieferte neue, faszinierende Details zur die Erweiterung Land des Morgenlichts: Seoul, vor allem die Weiterentwicklung der fabelhaften Geschichte von LOTML Teil 1.

In Zusammenarbeit mit der Behörde für Kulturerbe in Südkorea hat Pearl Abyss seine neue Geschichte in der weitläufigen Provinz Hwanghae angesiedelt und den berühmten Königspalast Gyeongbokgung nachgebaut, der heute noch steht.

Mithilfe von Drohnen, LIDAR und anderen Methoden hat das Entwicklerteam die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gescannt und in das Spiel integriert, um Details aus der realen Welt, Genauigkeit und Immersion zu erzeugen. Darin erleben die Spieler acht neue Geschichten, die auf koreanischen Volksmärchen basieren, mehr als 6.000 Zeilen vollständig vertonter Dialoge und mehr als 40 Zwischensequenzen.

Der überarbeitete finstere Schrein ermöglicht jetzt einen kooperativen Spielstil mit fünf Spielern, um alle acht furchterregenden Bosse zu bekämpfen (plus zwei neue, nicht angekündigte Extras).

Diese Bosskämpfe führen eine Fülle neuer, herausfordernder Mechaniken ein, darunter die Wiederherstellung von Gesundheit, Änderungen bei der Wiederbelebung sowie Belohnungen und Rangsysteme für Gildenmitglieder.

Sobald die Spieler ihre erzählerische Reise in Land des Morgenlichts: Seoul abgeschlossen haben, können sie den lebendig nachgebildeten Gyeongbok-Palast erkunden, die riesige, mehrteilige Hauptstadt des alten Seouls.

Dort können sie in das neue Palastverwaltungs-System eintauchen, eine neue Lebensfertigkeit, mit der die Spieler verschiedene Produktionsressourcen und Knotenpunkte ähnlich wie in einem Ressourcenmanagement-Simulator verwalten können.

Dieses neue System bietet den Spielern die Möglichkeit, Handelsgegenstände zu verarbeiten und zu vervollständigen, fertige Produkte an Händler zu liefern und die sich verändernden Produktionsmaterialknoten im Auge zu behalten, um einen angenehmen und profitablen Nebenverdienst zu haben.

Einer der wichtigsten neuen Gegenstände, die mit Land des Morgenlichts: Seoul eingeführt werden, ist die Gebieter-Urklassenwaffe.

Ihr Design wurde vom Dunklen Bonghwang inspiriert (einem koreanischen Tier aus der Mythologie, ähnlich dem, was wir als Phönix kennen), einem Boss in der neuen Erweiterung. Sobald die neue Erweiterung erscheint (am 7. August in Korea, im Herbst in Nordamerika und Europa), wird die Urklassenwaffe die höchstrangige Waffe im Spiel sein.

Der Gebieter kann mit der PEN (V) Schwarzstern-Waffe in Kombination mit Urzeitliches Feuer oder einer anderen PEN (V) Schwarzstern-Waffe oder mit einer Boss-Waffe mit Caphras-St. 20 und dem Edelstein der Dämmerung hergestellt werden.

Mit der Hinzufügung der Urklassenwaffen können alle Abenteurer eine PEN (V) Schwarzstern-Waffe erhalten. Details werden am 26. Juni, Mittwoch, auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Die Land des Morgenlichts: Seoul-Preview:

Die neue schwertschwingende und Pfeife rauchende männliche Klasse Dosa wurde in einem actiongeladenen Videotrailer vorgestellt.

Der Trailer zeigte Dosas Riesenschwert, das Hwando, und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seiner Langpfeife, Gombangdae. Mit seiner Pfeife kann der Dosa Rauch erzeugen, um seine Feinde zu täuschen, und gleichzeitig geisterhafte Kämpferfiguren herbeirufen, um sie zu überwältigen.

Der Dosa wird ab Mittwoch, dem 3. Juli, in Black Desert Online spielbar sein.

Der Dosa-Trailer:

Der Trailer der Saga von Jordine:

Einführung von Hardcore-PvP-Servern

PvP-Veteranen können sich mit der Einführung der exklusiven Hardcore-Server auf eine neue Herausforderung gefasst machen. Diese neuen, saisonal basierten, hart umkämpften Server sind immer aktiviert und Charaktere müssen ab Stufe 60 mit vorgegebener Ausrüstung starten.

Im Gegensatz zu normalen Servern werden Charaktere, wenn sie sterben, in eine Arrestzelle verfrachtet, wo sie entweder warten müssen, um zu entkommen, oder gegen andere Insassen in 1v1-Kämpfen kämpfen müssen, um in die Welt zurückzukehren.

Das Ziel des Hardcore-Servers ist es, zu überleben und so wenig wie möglich zu sterben, um einen höheren Rang zu erreichen und exklusive Belohnungen wie spezielle Titel zu erhalten. Dieser Modus ist für diejenigen gedacht, die sich ausschließlich auf das Gameplay konzentrieren wollen, ohne sich um die Ausrüstung zu kümmern.

Guild-Veränderungen

Eines der großen kommenden Updates ist eine Überarbeitung des Gildensystems. Dieses Update wird Abenteurern die Möglichkeit geben, die Identität, die Ziele und den Spielstil ihrer Gilde zu definieren. Ein Highlight dieses neuen Systems ist die Möglichkeit für Gilden, sich durch PvP- und PvE-Inhalte Ruhm zu verdienen und dafür epische Belohnungen wie einen reitbaren Drachen zu erhalten.

Neu gestaltete Saga von Jordine

Die Figur Jordine, ein Charakter, der in der Hauptgeschichte von Black Desert eine wichtige Rolle gespielt hat, steht im Mittelpunkt einer umfassenden Überarbeitung. Viele der aktuellen Hauptgeschichten in der Saga von Jordine werden mit vollständiger Sprachausgabe, spannenderen Zwischensequenzen und Gameplay überarbeitet. Die Saga von Jordine wird in allen Regionen am Mittwoch, den 26. Juni, und am Mittwoch, den 10. Juli, für Konsolen veröffentlicht.

Nativer PlayStation 5-Build

Pearl Abyss hat zum ersten Mal einen kurzen Trailer veröffentlicht, in dem das aktuelle PlayStation 4-Material mit dem PlayStation 5-Material verglichen wird. Im Work-in-Progress-PS5-Build zeigt sich ein enormer Gegensatz.

Der neue native Build zeigt exquisite neue Details, eine verbesserte volumetrische Beleuchtung, kürzere Ladezeiten und schnellere Bildraten. Pearl Abyss will den Build im Dezember zum ersten Mal bei Sony zur Zertifizierung einreichen.

Spannende Belohnungen

Um das 10-jährige Jubiläum von Black Desert und den erfolgreichen Heidel Ball in diesem Jahr zu feiern, hat Pearl Abyss eine Fülle von speziellen Login-Belohnungen vorbereitet. Zu den Belohnungen gehören zwei J.s Hammer der Loyalität, Choose your 10 Years Outfit Box, Advice of Valks (+150), Mythical Censer und viele mehr.