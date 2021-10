Black Desert: Atoraxxion: Sycrakea DLC veröffentlicht

Autor:, in / Black Desert

Pearl Abyss gibt bekannt, dass das neue Update von Black Desert den zweiten Akt des kürzlich implementierten Dungeons Atoraxion enthält. Der neue Content richtet sich besonders an Abenteurer, die nach einer neuen, kooperativen PvE-Herausforderung suchen. Konsolenspieler können ab nächster Woche die Narben des Abgrunds erkunden.

Der Koop-Dungeon Atoraxion wurde spezifisch dafür entworfen, neue PvE-Herausforderungen

einzuführen. Als erster Dungeon in Black Desert fokussiert er sich auf Koop-Gameplay für

Gruppen bestehend aus fünf Abenteurern. Insgesamt soll es für den Dungeon vier Akte geben, jeder

mit einem einzigartigen Thema: Wüste, Ozean, Schlucht und Wald.

Der Narben des Abgrunds-Abschnitt von Atoraxion entführt Spieler in einen Ozean-Dungeon namens Sycarakia, der das Konzept von Hitze und Kälte in seine neuen Puzzles und Herausforderungen einbezieht. Die Umgebung unterscheidet sich dabei deutlich von der des ersten Aktes Vahmalkea. Der neue Content beinhaltet zudem Story und Lore bezüglich Syca, dem zweiten Schüler des uralten Weisen Rux. Sycarakia bietet einzigartige Rätsel, die es Spielern erlauben, die Kraft der Elemente zu verwenden, sowie einen gigantischen Endboss, der den Abenteurer-Gruppen alles an Hingabe und Fähigkeiten abverlangen wird.

Der Dungeon wird zwei Schwierigkeitsgrade besitzen und diejenigen reich belohnen, die die

Herausforderungen Sycarakias erfolgreich abschließen. Bis zum 20. Oktober können sich Abenteurer

zudem auf besondere – thematisch auf Sycarakia angepasste – Möbel freuen, sobald sie den Endboss

besiegen. Um den Spielern etwas unter die Arme zu greifen, bekommen alle, die bis zum 3. November den Code ATOR-AXXI-ONPA-RTII einlösen, eine Talibres Träne, ein wichtiges Item, das Abenteurern den Eintritt in den Atoraxion-Dungeon erlaubt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Black Desert: Atoraxxion: Sycrakea anschauen:

Nicht zuletzt erhält Black Desert auf PC und Konsole nächste Woche ein Halloween-Update, das dieses Jahr einen einzigartigen Steampunk-Vibe mit sich bringen wird. Der verrückte Wissenschaftler Marni hat in der Welt von Black Desert einige gefährliche Experimente und Gerätschaften hinterlassen. Eines heimtückischer als das andere werden sie Abenteurer erzittern lassen wie Espenlaub. Weitere Informationen bezüglich Halloween gibt es nächste Woche.