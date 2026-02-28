Black Desert: Beliebte MMORPGs feiern Jubiläum

Pearl Abyss hat heute die Feierlichkeiten zum Jubiläum von Black Desert in Nordamerika angekündigt. In diesem Jahr feiert Black Desert Online sein 10-jähriges Bestehen und Black Desert Console sein 6-jähriges Jubiläum mit Cross-Play. Abenteurer aller Plattformen sind eingeladen, an umfangreichen Feierlichkeiten im Spiel, und Community-Events teilzunehmen.

Black Desert Online – Feier zum 10-jährigen Jubiläum

Zur Feier seines zehnjährigen Jubiläums startet Black Desert Online eine Reihe von Online-Events, darunter:

Collect Anniversary Seal – [Event] Pearl of the Decade

Das besondere Jubiläums-Siegel-Event findet in zwei Phasen statt, wobei die erste Phase vom 26. Februar bis zum 12. März und die zweite Phase vom 12. bis zum 26. März läuft. Während jeder Phase können Abenteurer Perlen des Jahrzehnts und Decade-Infused Perlen verdienen, indem sie tägliche Quests absolvieren, Monster besiegen, sammeln, fischen und Weltbosse besiegen. Die gesammelten Perlen können bis zum 2. April gegen eine Auswahl wertvoller Belohnungen eingetauscht werden, darunter die Ultimate Premium Enhancement Box, Thankful Premium Outfit Box, Transcended Premium Enhancement Box, und vieles mehr.

Capture Your Action – Screenshot-/Hintergrundbild- und Fan-Art-Wettbewerb

Abenteurer sind eingeladen, Screenshots aus dem Spiel oder originelle Fan-Kunstwerke einzureichen, die den Geist von Black Desert Online einfangen. Zu den Preisen gehören AMD Mini-PCs, GPUs und CPUs. Screenshots können bis zum 5. März eingereicht werden, Fan-Kunstwerke bis zum 19. März.

Absolute Cinema Video-Wettbewerb

Vom 26. Februar bis zum 31. Mai können Abenteurer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und filmreife Actionvideos in Black Desert Online produzieren. Dieses Event findet über drei Monate statt und das Black Desert Online-Team wählt jeden Monat die drei besten Gewinner aus. Die Erstplatzierten jedes Monats werden für den Hauptpreis nominiert, und eine Community-Abstimmung entscheidet dann über den Gewinner aus den drei Nominierten. Der endgültige Gewinner erhält eine AMD Radeon RX 7900 XTX-Grafikkarte und eine bezahlte Reise zum Heidel Ball 2026.

Weitere Online-Jubiläumsveranstaltungen sind ein Hot-Time-Event mit 1000 % Kampf-EXP-Boost, ein Event zum Sammeln von Jubiläums-Siegeln und vieles mehr. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Veranstaltungsseite.

Black Desert on Console – Feier zum 6-jährigen Jubiläum

Black Desert Console feiert sechs Jahre Cross-Play mit einem ganzen Monat voller In-Game- und Community-Events. Den ganzen März über können Abenteurer an zahlreichen Jubiläumsaktivitäten teilnehmen, darunter ein 1000 % EXP-Hot-Time-Event, ein Anniversary Cake Boss, spezielle Login-Belohnungen und zusätzliche Community-Events.

2026 Black Desert Master Class Tournament

Die Master Class 2026 kehrt als ultimativer 1-gegen-1-PvP-Wettbewerb zurück, um den besten Spieler jeder Klasse zu ermitteln. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden Ausrüstungsunterschiede beseitigt und alle Teilnehmer treten unter gleichen Bedingungen gegeneinander an. Bewerber müssen eine kombinierte AP- und DP-Anforderung von 780 oder höher erfüllen. Die Anmeldung läuft vom 26. Februar bis zum 19. März, das Finale findet vom 18. bis 25. April statt und wird live nach Regionen übertragen. Die Klassensieger erhalten den gemeinsamen Titel „THE MASTER“, einen einzigartigen klassenspezifischen Titel, eine exklusive Residenztrophäe und wertvolle Belohnungen im Spiel, darunter Perlen und Cron-Steine.

Olvia-Akademie

Die Olvia-Akademie wurde entwickelt, um Spielern über das Saison-Erlebnis hinaus zu helfen, und bietet strukturiertes Lernen in den Bereichen Kampf, Ausrüstungsfortschritt und Lebensfertigkeiten. Die Akademie steht Spielern mit einem Charakter der Stufe 60 oder höher offen und bietet Anleitungen zu Themen wie Monsterzonen, Sammeln, Kochen, Segeln und vielem mehr. Teilnehmer können eine Academia-Outfit-Box und spezielle Akademie-Münzen verdienen, die gegen andere wertvolle Belohnungen eingetauscht werden können.