Black Desert: Belohnungen für PC- und Konsolen-Spieler

Pearl Abyss, der Entwickler und Publisher des beliebten MMORPGs Black Desert, feiert ab sofort drei Meilensteine für Black Desert Online und Black Desert Console im Februar und März mit einmonatigen Events und Livestreams.

BLACK DESERT ONLINE

Black Desert Online feiert sein siebtes Jubiläum! Fans können sich am 3. März ab 21 Uhr den feierlichen Geburtstagsstream auf YouTube und Twitch anschschauen . Ab sofort können Spieler sich anmelden, den Feierlichkeiten beitreten und Belohnungen verdienen. Das Event zum 7. Jahrestag läuft bis Mittwoch, den 29. März.

Pearl Abyss präsentiert Black Desert Online siebenjährige und 2022 Highlights mit einer Infografik, die neue Spieler-Achievements, Tiere- und Monster-Statistiken, Ingame-Favoriten und mehr aufzeigt.

Im Jahr 2022 haben amerikanische und europäische Spieler Black Desert Online auf viele verschiedene Arten geliebt: Ihre Lieblingsklasse war Dunkelklinge, sie wählten am meisten den Kuku als Begleiter und jagten den Zentauren-Axtträger mehr als jedes andere Monster. Gegenwärtig sind mehr als 8 Millionen Charaktere auf den amerikanischen und europäischen Servern.

Die nachfolgende Infografik gibt mehr Einsicht:

Es gibt noch mehr zu feiern mit der, mit sehr großer Spannung erwarteten, PC-Expansion „Land des Morgenlichts“, welches dieses Jahr erscheint. Die neue von koreanischer Folklore inspirierte Region ist voll mit einzigartigen Bossen und Storylines, verlockenden Gebieten zum Erforschen und Belohnugen. Das macht es zu einer der größten von Black Desert Online in 2023. Den Black Desert-Jubiläumstrailer über die letzten sieben Jahre und die neue Erweiterung gibt es hier.

„Wir sind hocherfreut, dass so viele Abenteuerer Black Desert seit dem sechsten Jubiläum beigetreten sind,“ sagt Jaehee Kim, Executive Producer von Black Desert. „Über die letzten Jahre haben wir interessante Insights über die Präferenzen unserer Abenteuerer erfahren und sind glücklich dies über unsere Infografik heute teilen zu können.” Beispielsweise ist ihr Lieblingstag zum Spielen der Sonntag, sie haben 76.000 seltene und wertvolle Kostbarkeitsgegenständige hergestellt und Stormbringer Karanda war das tödlichste Monster, verantwortlich für die meisten Tote zwischen den Spielern. „Es sind Highlights wie diese, die uns inspirieren uns ein neues und einzigartiges Gameplay-Erlebnis auszudenken,” fügte Kim hinzu. „Wenn es weitergeht, wollen wir unsere wachsende Community stärken, indem wir ihnen neue schöne Abenteuer anbieten, wie das kommende Land des Morgenlichts.”

BLACK DESERT CONSOLE

Black Desert Console feiert sein viertes Jubiläum auf der Xbox und ihr drittes Crossplay-Jubiläum. Dazu gibt es einen Jubiläumsstream am 4. März ab 21 Uhr auf Twitch. Ab heute können Black Desert Console-Spieler in das Jubiläumsevent eintauchen und sofort Belohnungen einsammeln. Bis zum 29. März können Spieler in einer Vielzahl an Events teilnehmen und kostbare Belohnungen erhalten. Nachfolgend sind die Highlights der Belohnungen.

AMAZON PRIME GAMING FÜR PC UND KONSOLE

Um diese Gelegenheit weiterzufeiern, hat Pearl Abyss ein spezielles Jubiläums-Bundle nur für Amazon Prime Gaming-Mitglieder auf PC und Konsole (Wert €50+).

Ab Dienstag, den 28. Februar erhalten alle Amazon Prime-Mitglieder in Nordamerika, Europa und Südamerika, deren Accounts mit Black Desert Online oder Black Desert Console verknüpft sind, vier wertvolle Ingame-Belohnungen, um ihre Reise zu unterstützen.

Dies enthält Hasen-Auswahlkiste, Geheimes Buch des Altmonds, [Musikautomat] Kleine Schwarzgeist-Band und Valks’ Unterstützungskiste. Spieler finden alle vier Gegenstände auf der Amazon Prime Gaming Seite.