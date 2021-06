Black Desert: Korsarin lichtet auf allen Plattformen den Anker

Autor:, in / Black Desert

Die Korsarin lichtet auf allen Plattformen in Black Desert den Anker. Hier gibt es ein Video, das die Fertigkeiten der Heldin vorstellt.

Pearl Abyss sticht heute mit der Korsarin, der neuen Piraten-Klasse in Black Desert, auf PC, Konsole und Mobile in See. Korsarin, die 23. Klasse des Black Desert-Franchise, ist eine verwegene Schwertkämpferin, die ihre Feinde mit der Kraft des Ozeans besiegt. Dabei verwendet sie einen Kampfstil, der ungezähmt wie das offene Meer ist – unvorhersehbar, mächtig und sanft zugleich.

Ihre Hauptwaffe ist „Serenaca“, ein Schwert, das seine Klinge nach Belieben erweitern kann. Ihre Zweitwaffe, „Mereca“, erlaubt es der Korsarin, sich in eine Meerjungfrau zu verwandeln und ihre Gegner mit Wellen zu unterwerfen. Als Piratin kann sie schneller schwimmen und länger unter Wasser bleiben als jede andere Klasse im Spiel.

Die Korsarin bringt einen ganzen Schatz an mächtigen Fähigkeiten mit sich an Land. Dazu gehören auch:

Riding Waves: Die Korsarin surft schnell vorwärts, um dem Gegner einen schnellen Angriff zu verpassen, ihn kurz zu lähmen und die eigene Verteidigung zu stärken. Wird der Skill verbessert, verwandelt sich die Korsarin in eine Meerjungfrau, um eine noch größere Distanz zurücklegen zu können.

Soaring Wave: In ihrer Form als Meerjungfrau beschwört die Korsarin eine massive Welle, die Gegner verfolgt, bevor sie über ihnen bricht und die Feinde regelrecht verschlingt.