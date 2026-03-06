Black Desert: Pearl Abyss kündigt kostenlose Spieltage an

Pearl Abyss hat angekündigt, dass Black Desert Console und Black Desert Mobile diese Woche bedeutende Updates erhalten, darunter zeitlich begrenzte Free-Play-Events auf Konsole und eine umfangreiche Inhaltserweiterung auf Mobilgeräten.

Konsolen-Abenteurer können im Rahmen der laufenden Jubiläumsfeierlichkeiten kostenlos einsteigen, während Mobile-Abenteurer Zugang zur neu veröffentlichten Region O’dyllita erhalten, die neue Handlungsstränge, mächtige neue Ausrüstung und herausfordernde Bosskämpfe bietet.

Auf PlayStation können Abenteurer das Spiel bis zum 8. März kostenlos spielen, indem sie die Standard Edition kostenlos erwerben.

Ein PlayStation Plus-Abonnement ist nicht erforderlich. Spieler können die gesamte Welt von Black Desert erleben, an Jubiläumsveranstaltungen teilnehmen und sich für die neu aktualisierten Fortschrittsinhalte der Olvia Academy anmelden. Dies ist die perfekte Gelegenheit für neue und wiederkehrende Spieler, ihre Reise zu beginnen.

Auf Xbox beginnt die kostenlose Phase am 5. März und läuft bis zum 9. März. Abonnent von Game Pass Ultimate, Premium oder Essential können die Standard Edition während des Veranstaltungszeitraums umsonst erwerben. Um nach Ende der Veranstaltung weiterzuspielen, muss ein Spielzugangspaket gekauft werden.