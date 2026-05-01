Black Desert: Updates für die 9. Saison der Arena of Solare

Black Desert Online erhält mit dem Start der neunten Saison der „Arena of Solare“ ein umfangreiches PvP-Update, das von Pearl Abyss offiziell angekündigt wurde und sowohl neue Inhalte als auch tiefgreifende Systemanpassungen im kompetitiven Bereich einführt.

Die neue Saison des 3-gegen-3-Modus läuft vom 30. April bis zum 25. Juni 2026 und setzt weiterhin auf ausrüstungsunabhängige Kämpfe, bei denen alle Spieler unter gleichen Bedingungen gegeneinander antreten und der Fokus klar auf Skill und Teamplay liegt.

Das Rang- und Punktesystem wurde in diesem Zuge umfassend überarbeitet, wodurch Auf- und Abstiege transparenter gestaltet werden und insbesondere höhere Ränge stärker an Leistung und Platzierung gekoppelt sind. Für die höchste Stufe „Solare“ ist künftig eine feste Punktzahl sowie eine Platzierung unter den besten 30 erforderlich.

Auch die Schlachtfelder wurden erweitert: Neben bekannten Arenen wie Olun’s Valley und Gyfin Rhasia Temple kommen mit Yolu’s Teeth und Darkseekers’ Retreat zwei neue Karten hinzu, die zusätzliche taktische Möglichkeiten und mehr Abwechslung in die Matches bringen.

Das Belohnungssystem wurde ebenfalls angepasst und bietet nun verbesserte Reward-Kisten mit mehr Gold sowie erweiterten Tauschoptionen für Seals of Solare, wodurch der Fortschritt im PvP-Modus stärker belohnt wird.

Abseits des regulären Spiels rückt zudem der internationale Wettbewerb in den Fokus: Beim kommenden Heidel Ball 2026 treffen die besten Teams aus Nordamerika und Europa in einem 3-gegen-3-Showmatch aufeinander, während gleichzeitig die Konsolen-Community mit dem Turnier „The Master Class 2026“ ihre eigenen Champions ermittelt.