Black Desert: Viele neue Inhalte für PC und Konsole

Der südkoreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss hat bekannt gegeben, dass Black Desert Online (PC) eine neue private Monsterzone namens Marnis Geheimkammer sowie umfangreiche Verbesserungen im Balancing erhält. Konsolenspieler können ab sofort die neuste Klasse Drakania spielen und bald auch am Tulava Cup teilnehmen.

Marnis Geheimkammer: Marnis Geheimkammer erlaubt es jedem Spieler eine Stunde pro Tag in einer privaten Session Monster zu jagen, ohne von anderen Spielern gestört zu werden. Die private Monsterzone steht in Jagdgründen zur Verfügung, die oft von den Spielern besucht werden, wie Elvia, die Unterwasserruinen Sycraia oder der Tempel von Gyfin Rhasia. Weitere Jagdgründe erhalten in der Zukunft ebenfalls dieses Update.

Wenn sie Marnis Geheimkammer betreten, spawnen die Spieler in der von ihnen gewünschten Monsterzone – diese ist identisch mit dem Original, mit denselben Landschaften, Monstern und Loot. Allerdings müssen sich die Spieler auf der Jagd keine Sorgen über PvP-Bedrohungen machen, was ihnen einen erfolgreichen Grind garantiert.

Veränderungen bei den Jagdgründen und Item-Drop-Anpassunge: Jagdgründe erhalten nun einzigartige Attribute. Manche Monsterzonen werden zum Beispiel effizienter, wenn es um das Farmen von Kampf- und Skill-Erfahrungspunkten geht, andere sollen besonders gut für das Craften von Gear werden. Diese Veränderung erlaubt es den Spielern, ihre Jagdgründe strategisch auszuwählen, um die Jagd an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Der Loot wurde ebenfalls in mehreren Jagdgründen angepasst. Die Drop-Rate wurde verbessert und das Limit der Drop-Buff-Rate wurde von 300 % auf 400 % erhöht. Das Black Desert-Team arbeitet weiterhin daran, das PvE-Erlebnis zu verbessern und variationsreicher zu gestalten.